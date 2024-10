Mint arról már korábban is írtunk, Lencsés Rita Fehérvárcsurgóra látogat, és bár bizonyára megnézi a víztározót és a kastélyt is, de elsősorban azért érkezik a bakonyi községbe, hogy a fermentálás kapcsán előadást, majd workshop-ot tartson. Az október 12-én tartandó Őszi Piacünnep azonban nem merül ki ennyiben, ugyanis a szokásos vásár mellett lesz még termékbemutató és bolhapiac is.

Ha valaki nem régiséget, vagy fermentált szuperélelmiszereket keres, az sem megy haza üres kézzel, hiszen olyan szezonális zöldségek szerepelnek majd a kínálatban, mint a burgonya, vöröshagyma, kelkáposzta, brokkoli, káposzta, sütőtök, dísztök, vagy a halloween tök. A szervezők szerint kerül még a pultokra alma, gyümölcslé, szörp, rétes, fürjtojás, füstölt áru, hentes áru és pékáru is. Aki már járt arra, az tudja., hogy a szorgalmas helyi termelőknek köszönhetően nem ritka vendégek a csurgói piacon a méhészeti termékek, a sajtok, a koszorúk, az őszi dekorációk, és persze a mindig kedves gyerekjátékok sem.

Amíg a felnőttek vásárolnak, előadást hallgatnak, esetleg elmerülnek a workshop feladatai között, addig a gyerekek azt tehetik, ami ilyenkor ősszel a legjobb elfoglaltságok közé tartozik. Úgy készültek a szervezők, hogy a gyerekek választhatnak a tökfaragás, a gesztenyebábú készítés, vagy akár a mindig nagy sikerű könyvtármozi között.