A D-vitamin nagyon fontos alapvitamin, amely zsíroldékony vitamin, így a szedése mellett a megfelelő táplálkozásra is oda kell figyelni, különben nem tud hasznosulni a szervezetben – mondja Supliczné Tóth Mária táplálkozástudományi szakember, hozzátéve, hogy a D-vitamin egy hormonszerű anyag, s mint ilyen, a szervezet számtalan folyamatát befolyásolja, ezért a nem megfejelő mennyiség bevitele hiánybetegségek kialakulásához vezethet. Például tipikus D-vitaminhiányos betegségek a gyulladásos bélbetegségek, vagy a metabolikus szindróma, azaz a hasizsír-többlet. Míg a májbetegséggel küzdők esetében kifejezetten fontos felhívni a figyelmet a D-vitamin pótlására, csakúgy, mint a cukorbetegeknél: ennél a betegségnél megállapították, hogy a béta sejtek inzulintermelése D-vitamin hiányában csökken. Hasonlóan fontos a vitamin szerepe a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében is: mind a koszorúér betegségek kialakulása, mind pedig a sztrók kockázata nagyobb azoknál, akik szervezetében alacsony a D-vitamin szintje. A nem megfelelő D-vitaminszint veszélyes lehet a túlsúllyal élők számára, valamint a magasvérnyomással élőknek is, továbbá szerepe van a csontritkulás kialakulásában is. Az alacsony D-vitaminszintnek szerepe van a bél- és emlődaganat, valamint a krónikus vese- és májbetegségek kialakulásában is.

Supliczné Tóth Mária

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

D-vitamin, nem csak nyáron

A betegségek megjelenésekor kiemelten fontos gondoskodni a D-vitamin pótlásáról, de a legfontosabb a megelőzés. Ennek érdekében ajánlott egész évben szedni D-vitamin. A közhiedelemmel ellentétben ma már nyáron sem termelődik szervezetünkben megfelelő mennyiségű D-vitamin, az ugyanis a napfény hatására a bőrben koleszterinből termelődik. Viszont a fényvédőkrémek megakadályozzák ezen folyamatok kialakulását. – Azt javaslom, télen és nyáron egyaránt pótoljuk ezt a vitamint, nyáron kevesebbet, télen többet. A pótlást D-vitamin készítménnyel tudjuk megtenni; egy felnőtt ember ajánlott napi adagja legalább négyezer nemzetközi egység. Ekkora mennyiséget táplálkozással ma már nem tudunk bevinni – mondja a szakember, hozzátéve, hogy a huzamosabb ideig szedett napi 25 ezer nemzetközi egység D-vitamin bevitelénél lehetnek túladagolási tünetek. Így aztán, hacsak nem marékszámra szedjük naponta a D-vitamin kapszulákat, nem kell tartanunk a vitamintúladagolástól.