Maurer-kunyhó: Felújították a romantikus tájékozódási pontot

Nemrégiben egy olyan hír járta körbe a közösségi hálót, ami sokaknak talán nem is hír. A túrázók, erdőjárók, a természetben kirándulók viszont pontosan tudják, mi is az a Maurer-kunyhó és hogy hol van. A Vértes sűrű erdejében álló fából ácsolt épület már-már összeomlott, de most új áll a helyén.

Vagy száz éve építették azt a fából ácsolt menedékházat, amelybe leginkább erdészek, vadászok bújhattak el az időjárás viszontagságai elől. A vélhetően Maurer Ágoston erdészről elnevezett menedék sokat látott azóta, és amíg ő védett másokat az esőtől, a viharoktól, a hó, a jég nyomásától, úgy őt nem védte és nem is nagyon javította senki. Talán száz telet is kibírt a Maurer-kunyhó, mire megadta magát a sorsának, ám az utolsó pillanatban megmentették

Egy egyelőre ismeretlen személy vagy csapat azonban nem hagyta, hogy az enyészet birtokolja a sokat látott, műemlékként tisztelt, de már teljesen használhatatlan kunyhót, és nemrégiben újjáépítették. A helyi pletyka szerint, pontosabban a lombhullató fák levelei azt susogják, hogy talán Maurer Ágoston leszármazottai építették újra a kunyhót, a megszokott terméskő alappal, de új, szélezetlen deszkákból. Hogy ez igaz-e vagy sem, annak mindenképpen utánajárunk, de egy biztos. Aki a frissen „gatterolt" oszlopok és lapok segítségével újra alkotta az egyébként fontos tájékozódási pontot, az vagy nagyon ragaszkodott érzelmileg az eredetihez, vagy nagyon tisztelte a kunyhóban szunnyadó, de mégis évente gyarapodó múltat, ugyanis a hangulatos házikó homlokzatán az egyik elem az eredeti épület egyik darabja, és az új ajtóra is rákerült egy dísznek, emléknek kiváló, de teljesen funkció nélküli zárelem. A Maurer-kunyhó talán szűkös szálláshelynek, de a falak menti padokon ülve hangulata van a kint kopogó esőnek

Forrás: termeszetjaro.hu

A Csókakő és Csákberény környékén kirándulók, túrázók tehát továbbra is számíthatnak a fontos tájékozódási pontra, hiszen remélhetőleg újabb száz évig áll majd a parányi épület a Z, Z+, illetve K▲ jelzésű erdészeti út mellett. Eddig aki megtalálta, az megállt és ivott egy forró kávét a termoszból, vagy ivott egy kupicával az öreg Maurer tiszteletére. Aki a felújított változathoz ér, az akár meg is pihenhet, be is húzódhat a bivakolásra kiválóan alkalmas épületbe. A homlokzathoz rögzített pad és az elé állított asztal növeli a komfortfokozatot, de ha nagyobb csapat érkezik, bent körbe ülhetnek a falak mentén kialakított padokon. Bivakolás: tervezett vagy kényszer Egyre kedveltebb kifejezés a bivakolás, és mivel legtöbbször valami különleges, hangulatos, eldugott helyek említésekor merül fel, teljesen téves területre viszi az olvasót a képzelettársítás. A bivakolás valójában egy olyan táborozás, éjszakázás, ahol sátor és egyéb menedék védelmére nem számíthat a túrázó. Ha előre eltervezett a bivakolás, akkor ha nem is hálóhelynek, de pihenőhelynek, tábori konyha étkezőjének kiváló lehet a megújult Maurer-kunyhó. A kényszerbivakolásra pedig egyenesen kiváló helyszín a százéves építmény utódja, hiszen a kényszerbivakolásról leginkább egy váratlan helyzetben, egy testi épséget, életet veszélyeztető szituáció esetén beszélünk.

