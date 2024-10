Pénteken építik, közel 10 órás munkával. A Magyar L- és Vasút Klub munkatársai szenzációsak, minden évben mutatnak újat, mi csak ámulunk és bámulunk a vendégekkel együtt. Túlzás nélkül tömegek jönnek rá. A gyerekeknek játék is van, sőt vezethetik a makett vonatokat. Sőt, saját készítésű tárgyakat is hozhatnak, azokat is kiállítják és díjazzák. Dolinka Zsolt szervezésében megvalósuló kiállítás ingyenesen látogatható a hétvégén, délelőtt 10 órától!