Abban az időben volt még levél-és képeslapforgalom, távirat is akadt. Árusította a lottót, totót. Beszedte a televízió, rádió-és újságelőfizetéseket. No, és persze vitte a nyugdíjakat és egyéb más pénzbeli ellátást is.

Fotó: Családi archívum

Idővel kicsit változott minden, akkor már csak a központból a parkon át kellett behordani a posta napi anyagát a kastélyban lévő postára. Akkoriban nagyobb telek voltak és olyan is megtörtént, amikor több nap nem érkezett meg a járat, hogy azt követően karácsonyi képeslappal megtelt a gyerekjáróka. Ami utcákra rendezve, „sógor-koma” mozgósítása után hamar a címzett kezében landolt. Volt, amikor a Fejér Megyei Hírlap kézbesítése is az időjárás miatt késett és a nagyapám ebédjét zavarták meg azzal, hogy házhoz jöttek reklamálni, mert még nincs a postaládában a hírlap. (Mindez derékig érő hó és mínusz hőmérsékletben amikor megbénult pár napra a közlekedés.)

Nyugdíjazása idején, amint a 60. évét betöltötte, betegségei előjöttek. Szerencsére nem sok munkahelye volt. Ez annak tudható be, hogy mindenhol megállta a helyét. 20 és 30 éves törzsgárda, illetve kiváló dolgozó díjat vehette át. Összes munkaviszonya 40 év 283 nap. Egészségi állapota megromlott, érszűkület miatt többször műtötték. Amputálták a jobb lábát 1985-ben, a bal lábát pedig 1996-ban veszítette el. Rádióba óránként meghallgatta a híreket, és a hírlapot is naponta elolvasta elejétől a végéig. Idős korára való tekintettel szemüvege nem volt és a gondolkodása is az utolsó percig tiszta volt. Kiss bácsit a település megbecsült polgáraként 2004-ben Nádasdladányért emlékéremmel jutalmazták. Amikor jöttek hozzá a polgármesteri hivatalból, hogy pár dolgot feljegyezzenek akkor is éppen kukoricát morzsolt (kézi morzsolóval), kint ült a góré mellett. Örömmel fogadta, hogy gondoltak rá eme díjjal, de rögtön hozzá is tette, hogy ő tolókocsisan nem akar megjelenni az átadón, „rajta ne csodáskodjanak”. Ezért felesége vette át az emlékérmet a Nádasdy kastély teraszán tartandó ünnepség keretében.