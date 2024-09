A martonvásári egyesület megálmodója és megalapítója Mózsik Viktória lelkesen számolt be a közel öt órás forgatás minden izgalmáról. Mint megtudtuk, az énekes - koreográfus Klajkó Szandra személyesen kereste fel a klipforgatás miatt.

Puska Patrícia táci énekesnő (középen) a Neoton Família slágerét dolgozta fel.

Fotó: Puska Patrícia

– Együtt táncoltam még anno Szandrával az ECDS Tánciskolában, innen a kötődés és az ismeretség. Tavaly pedig egy tordasi fellépés alkalmával, miközben felelevenítettük a régmúlt emlékeit megkérdezte: „Lenne kedved szerepelni a táncosaiddal egy klipben?" Természetesen egyből igent mondtam – kezdete beszélgetésünket a DDC vezetője, aki néhány kulisszatitkot is elárult.

A DDC fiatal táncosai nagyon élvezték a forgatást.

Fotó: Mózsik Viktória

– Puska Patrícia táci énekeshölgy egy régi retro slágert, a Neoton Família dalát dolgozta fel, amelyhez egy videoklipet is forgatott a táci sportpályán a múlt hétvégén. A szám címét nem árulhatom el, de hamarosan, szeptember közepén garantáltan „fejre áll az egész világ", akkor lesz ugyanis a dalpremier! Nagy élmény volt, a táncosaim nagyon élvezték, hogy ilyen nagyszerű stábbal és művészekkel dolgozhattak együtt. Vörös parókában, menő szemüvegben csinálták a hangulatot. Reméljük, a jövőben is lesz alkalmunk hasonló forgatáson, vagy akár egy dalfeldolgozásban részt venni. Ki tudja, lehet legközelebb a Szandra & The Ghost videójában tűnünk majd fel – zárta félmosollyal az arcán Mózsik Viktória.