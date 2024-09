Az árvízhelyzet miatt a kemping helyett a város főterére költözött a rendezvény, de ez sem szegte kedvét a szervezőknek és a gazdiknak, hogy élettel töltsék meg a teret. Kutyás sportok, terepfutás, személykeresés is szerepelt a programok között, de LEAF Kutyás Kutató-Mentő Sportegyesület tagjai jó tanácsokkal is szolgáltak az ebek gazdáinak. Mindemellett pedig érdekes előadásokból sem volt hiány, többek között arra is választ kaphattak a kilátogatók, hogy mit kell tenniük, ha eltűnésről értesülnek.