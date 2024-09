Így fogadták a mezőfalvai futót a világ másik végén

Mitől elviselhető a monotónia?

– Az valóban kegyetlenül nehéz, de kell, hogy célokat lássunk magunk előtt, azt, amit el akarunk érni. Én a távolságok után igyekeztem valahogyan az időből is mindig lefaragni, és ez fiatalon elég könnyen ment. De másban is kerestem a kihívásokat. Sokan meglepődtek, amikor – talán harmadik osztályos lehettem az általános iskolában – ekézték a kukoricát a téeszben, és volt első kapálás, második kapálás. Mondtam, hogy én egyedül megkapálom az összes kukoricát. Magamtól találtam ezt ki, sőt, kértem, és megcsináltam. Egy néni, aki nemrég halt meg, rám szólt, hogy Pityukám, mint csinálsz te még mindig itt? Én azóta minden nap úgy kelek fel, hogy keresem a kihívást, mert ha azt legyőzöm, attól érzem magam boldog embernek és juthatok előrébb. Akkor nem keserű az életem. Nekem otthon mindenem van, még fóliám is, mert lehet abban gyönyörködni, hogy minden megterem körülöttem.

Miért élsz egyedül?

– Mi a testvéremmel ikrek voltunk, de sajnos öcsém három éve váratlanul meghalt, ezért teljesen magamra maradtam. A nők pedig? Több súlyos csalódás ért, megpróbáltak anyagilag is becsapni. Volt például egy válóperem, ahol a bíróság előtt elmondtak mindennek, még olyanokat is állítottak, hogy alkoholista vagyok. Mondtam a bírónőnek, ne haragudjon már, most indulok Spanyolországba egy ultramaratoni világbajnokságra, és egyébként soha életemben nem voltam még részeg. Miről beszél? Aztán ezek után úgy gondoltam, nekem elegem van az egészből. Nem értem, miért jártam így, hiszen nagyon családcentrikus vagyok és imádom a gyerekeket.

Kovács István ma már nyugdíjas, de a céljait illetően továbbra is fáradhatatlan

Melyik volt a legemlékezetesebb futásod?

– A finnországi, a lappföldi, ahová 1998. július 17-én indultam el Dunaújvárosból. A finn nagykövetség kulturális attaséja gyönyörű beszédet mondott, ott voltak a hartaiak is, akik nagyon sokat segítettek, és mindig nagy szeretettel fogadtak, őket mindenképpen említsd meg. Naponta átlag hatvan kilométer futottam, a legkevesebb negyvenhárom, a legtöbb hetvennégy kilométer volt. Előtte elkészítettük az útvonaltervet, három nyelven levelet írtunk és értesítettük az útba eső városokat, ahol általában délután hat óra körül fogadtak a településtábláknál, így aztán mindig időben oda kellett érnem. Olyankor legtöbbször a polgármester vagy a város sportvezetője várt, és a helybéli gyerekek közül az, aki ráért, ott volt velünk. Vittem magammal egy hatalmas naplót, amely önmagában is tizenkét kilót nyomott, abba írhattak a gyerekek, a felnőttek, bárki üzenhetett a Mikulásnak. Néha induláskor is elbúcsúztattak a főtéren. Így ápoltuk a partnerséget, a kapcsolatokat mindenfelé, amerre futottam. Igyekeztem népszerűsíteni a sportot, az egészséges életmódot, megmutatni a gyerekeknek, hogy lehet ezt így is. Joulupukkinval, a finnek Karácsony Apójával a találkozás tehát legelőször 1998-ban valósult meg, akkor hat ország több mint tízezer gyermekének üzenetét adtam át. Hivatalos tanúsítványt kaptam, onnantól kezdve én lettem a Világ Mikulásának Nagykövete. Célom azóta is, hogy olyan akciókat szervezzek a gyerekeknek, amelyeknek során megismerkedhetnek a mozgás és a természet szépségeivel – vagyis a két fő csodával, amit a futás kínál az embereknek.