Most, hogy már szeptember közepén járunk, és már az időjárás is felvette esős, kellemesen komor formáját, az igazi őszimádók már elő is szedték kedvenc évszakukra vonatkozó bakancslistájukat. Nem kérdés, hogy az ősz tartogatja legizgalmasabb programjait az évre. Kezdésnek szükségünk lesz egy meleg takaróra, egy bögre forró italra a kezünkbe, és kedvenc őszi filmjeinkre. Már alig vártuk, hogy felkerüljenek az évszakváltásra emlékeztető dekorációk a lakásban, melyekből aztán sosem lehet elég. Mindezek mellett nagy sétákat teszünk a színes levelek közt az erdőben, gombákra, termésekre bukkanunk, felvehetjük végre kedvenc kötött sálunkat. Hisz nincs is annál jobb érzés, mikor a hónapokon át tartó hőség után egy kicsit didereghetünk az otthon melegében.