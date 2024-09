Mint megtudtuk, a királynéról készült festményt a budapesti tárlat szervezői az alsó-bajorországi Passauban is kiállítják 2025 májusában. Ugyanis István király halálát követő években (valószínű 1045 körül) Gizella visszatért hazájába, ahol a Niedernburg-kolostor apátnője lett, s ott hunyt el 81 éves korában. Az apácakolostor templomában található nyughelye valóságos búcsújáró hely, évente sokan keresik fel. Jövő év májusában emlékeznek meg Boldog Gizella királyné halálának 960 éves évfordulójáról, ebben az időszakban rendezik meg az említett kiállítást, amelynek előkészületei már most folyamatban vannak.

Vészabó Noémi a Louvre-ban kiállított festményével

Fotó: Heinz Playner

Vészabó Noémi sokoldalú alkotó: a festészeten kívül Szász Endre örökébe lépve a Hollóházi Porcelánmanufaktúrának porcelánkollekciókat tervez, jelenleg pedig az ókori görög és római szobrászat hagyományait követve a neves szobrászművész, Megyeri János szobrait festi. Ezen kívül többkötetes író, valamint műsorvezető is. Eddigi munkásságának elismerését, csúcspontjait jelentik több mint félszáz hazai tárlatán kívül firenzei kiállításai (2021, 2022) és a párizsi Louvre-ban való bemutatkozása a Modern Művészetek Mesterei kiállításon 2022 októberében Az egy lány Firenzéből című festményével. Ezen kívül műveit megismerhették Milánóban és Barcelonában is. Óriás-pannója, A tánc kaleidoszkópja díszíti a RaM Colosseum kerengőjét, valamint festményei a sényei kápolna falait. Alkotásait őrzik a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Tihanyi Bencés Apátsági Múzeum, különböző kulturális létesítmények és magánszemélyek gyűjteményében.

Fehérvár mágikus erővel tölti fel, amikor itt jár

Fotó: Dézsy Zoltán

A magát realistának és a szépség festőjének valló Vészabó Noémihez közel áll az itáliai reneszánsz művészet. Nem véletlenül, igazi felfedezését is az olaszoknak köszönheti! A Leonardo da Vinci-díj (2022 Firenze), a Caravaggio-díj (2022 Milánó), a Pegazus Nemzetközi Művészeti Díj (2023 Velence), a Michelangelo-díj (2023 Róma) jelentik a számára az utóbbi években azokat az elismeréseket, amelyek fényében úgy érzi, hogy kiteljesedett az életműve, és ezért hálás lehet a sorsnak. Az álom és a valóság határait érintő, az antik kultúra által inspirált festményei nem véletlenül keltették fel Heinz Playner galériatulajdonos és nemzetközi kiállítások kurátorának a figyelmét. A műértő osztráknak köszönhetően bekerült az általa írt, s a bécsi MAMAG Modern Művészeti Múzeum által kiadott Art from Leonardo da Vinci to today – Művészet Leonardo da Vincitől napjainkig című gyűjteményes albumba, amelyben a festészet legnagyobb hatású mesterivel egy kötetben szerepelnek napjaink legkiválóbb alkotói és műalkotásaik.