Húsz éve barátok a falvak és a családok

A bányásznapi megemlékezések mellett a testvértelepülési viszony megünneplésére, megerősítésére is volt igény Kincsesbányán. A Fejér megyei település most is szívesen fogadta Koronka képviselőit.

Murányi Mariann, kincsesi polgármester mindig nagy szeretettel fogadja a testvértelepülésről érkezőket Forrás: Önkormányzat

Először 1332-bem említették a krónikák a Maros megyében fekvő Koronka községet, mely 2004-től, Székelybós faluval közösen, új községet alkot. Húsz éve, egy közel 700 éves település kötött barátságot a fiatal, 58 éves Kincsesbányával. –Húsz éve, 2004-ben köttetett partnerkapcsolati megállapodás Kincsesbánya és a Marosvásárhely szomszédságában lévő, 4 ezer főt számláló Koronka között, melynek köszönhetően a 20. évfordulóját ünnepelhettük a testvértelepüléseink közötti együttműködésnek. Az eltelt évtizedek alatt örök barátságok szövődtek és a mindkét részről folyamatosan bekapcsolódó vendégszerető családoknak köszönhetően további szoros emberi kötelékek alakulnak ki.–fogalmazott közösségi oldalán Murányi Marianna, Kincsesbánya polgármestere.

