Az elmúlt években készített festményeken nem véletlenül jelennek tehát meg a madarak – a szabadság, a szárnyalás, a törékenység és a szépség szimbólumai, amelyekre először csak vágyott, majd szép lassan, ahogy visszaszerezte az erejét, meg is tapasztalhatta a művészeten keresztül ezek varázsát. Horváth Hella tehát alaposan megküzdött az újjászületésért – ezért is választotta meg a Richter a nőkért program egyik Főnixének: élete, küzdeni akarása, az új utak keresése mások számára is inspiráló, erőt adó lehet. A művész az idei évben, a tervek szerint még háromszor visszatér a papi otthonba: ám ekkor már nem csak vásznakat, de ecsetet is hoz, hogy a lakókkal közösen alkothassanak valami újat.