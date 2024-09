Lorászkó Gábor fehérvári állatorvos, az Állatorvostudományi Egyetem docense szerint a „tesztherélés” mint hívó üzenet jól mutatja, hogy „az emberek széles köre antropomorfizálja a kutyát, és emberként tekint rá. Pedig nem ember, hanem egy más faj.”

- Hormonális ivartalanítás kan kutyának” – helyezi gyorsan a doktor a marketingről a szakmai vágányra az elnevezést.

- Jellemzően a férfiak a kan kutyákat a saját alteregójuknak tekintik, és ódzkodnak az ivartalanítástól. Akkor is, ha a kutya kezelhetetlen, ha agresszivitás, csavargás, nem kívánt szaporulat és egyéb problémák merülnek fel. Ha valaki attól tart, hogy a kan kutyájával az ivartalanítást követően valami nagy negatív változás következik be, akkor ez a lehetőség bebizonyítja, hogy nem. Én egyébként nem szoktam javasolni. Mindig elmondom a virológiai-természettudományos tényeket a gazdának, amit meg kell fontolnia. Ezen gondolkodhat egy hetet, vagy egy évet is - addig naponta szembesül a helyzet hátrányaival.

Az átmeneti hormonális ivartalanítás során egy kapszulát ültetnek a kan kutya bőre alá, amiből a tesztoszteron szintet csökkentő anyag lassan kioldódik. Ez előzheti meg a végleges ivartalanítást.

- A kan kutyáknál nem javaslom automatikusan az ivartalanítást, mert állomány szintű problémát jelent az elhízás, ami nagyon nehezen kezelhető. Az ivartalanított kan kutyák hajlamosak az elhízásra - azaz több energiát viszünk be a "rendszerébe", mint amit felhasznál. Ha ezt a folyamatot tudjuk kezelni, akkor nem jön elő a probléma – de a gyakorlati példák nem mindig ezt mutatják.

- Az én szememben a kan kutya ivartalanításának akkor jön el az ideje, amikor agresszivitás, nagy fokú magatartászavar vagy a szaporulat másként meg nem akadályozhatósága merül fel. Megjegyzem, ha csak az utóbbi a probléma, akkor van más megoldás is: az ondóvezeték megszakítása. Viszont Akkor nem érdemes ezt a beavatkozást választani, amikor a prosztata jóindulatú megnagyobbodása áll fenn. Szemben az emberrel a kutyáknál a prosztata rákos megbetegedése rendkívül ritka, viszont gyakori a jóindulatú megnagyobbodása, ami vizelet- és székletürítési nehézségeket okoz. Ennek egyetlen megoldása van: az ivartalanító műtét.