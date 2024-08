Az Ironman versenyek a profi és a hobbi sportolók szemében is különleges helyet foglalnak el: az extrém terhelés, amely fizikailag és mentálisan is határokat feszegető, azokat folyamatosan átlépő mozgást jelent, csak a legfelkészültebbek és legelszántabbak számára teljesíthető. Az Ironman – ahogy neve is mutatja – vasakaratot követel, nem csak a versenyen, de az odáig vezető úton is. Tudta ezt jól a zámolyi Farkas Ágnes is, aki fiatal egyetemistaként érezte, hogy eljött az idő a feladatra. Augusztus 18-án remek idővel teljesítette a frankfurti, több ezer indulót vonzó Ironman versenyt, ahol kategóriájában – a 18-24 év közötti lányok között – a 12 indulóból nyolcadikként érkezett a célba. Az idáig vezető útról és a versenyről mesélt a feol.hu-nak.

Fotó: Sportograf

Zámolytól Budapestig

Ágnes és családja a lány két éves korában, 2003-ban költözött Zámolyra, előtte Székesfehérváron éltek. Itt nőtt fel, itt járta ki az általános iskola alsó tagozatát, majd a fehérvári Ciszterci Szent István Gimnázium nyolcosztályos évfolyamában folytatta a tanulmányait. Most pedig Budapesten, a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán gyógytornásznak tanul.

- Kiskoromban karatéztam, majd futni kezdtem. Már elég korán nagy célokat tűztem magam elé, félmaratonokat és maratonokat futottam 18 éves korom előtt. Majd egy videómegosztó oldalon találtam rá az Ironmanre, amely lenyűgözött, hiszen a profiknak is 8 órás folyamatos teljesítést jelent, hát még milyen nagy munka lehet ez a hobbi sportolóknak! Ekkor kezdtem el gondolkozni azon, hogy egyszer ezt én is szeretném teljesíteni. A triatlont, mint sportot ismertem, de azt nem, hogy mindenből ilyen extrém hosszú időt kell teljesíteni egy versenyen – mondja Ágnes. Az Ironman ugyanis megszakítás nélküli 3,86 kilométer úszásból, 180,25 kilométer kerékpározásból és egy maratonból, azaz 42,195 kilométer futásból áll. A fiatal zámolyi lányt hamar elragadták a tervei, így 2020-ban megkereste Takács Péter fehérvári triatlon edzőt, akinek csapatában egy évet töltött.

Fotó: Sportograf

Egyetemi időszak: a felkészülés kezdetei

– Remek időszak volt, megszerettem a triatlont, megtapasztalhattam az alapokat. Majd Budapesten elkezdtem az egyetemet, így a költözés miatt új lehetőségeket kerestem. Két évig a tanulásra koncentráltam, majd újra erősödött bennem az érzés, hogy érdekel az Ironman. Azt gondoltam, eljött az idő, hiszen harmadévesként még nem kellett készülni a szakdolgozatra, tehát rászánhatok egy évet a felkészülésre. Ekkor már Sasi Gabival kezdtem el készülni, aki kifejezetten amatőr sportolókkal foglalkozik. Tavaly augusztusban indult a közös munka. Felvázolta az egész évemet, így tudtam, mire számíthatok, mikor milyen versenyeket kell beilleszteni a felkészülési időszakba ahhoz, hogy készen álljak a megmérettetésre. Csak annyi volt a feladatom, hogy a kiírt edzéseket elvégezzem – meséli Ágnes, aki egy hétre előre kapta meg az edzéseket, melyeket rugalmasan alakítottak a napi feladataihoz. Heti két úszóedzése volt - 2000 és 4000 méter közötti hosszokkal, különböző feladatokkal, eszközökkel -, valamint ennél hangsúlyosabb kerékpározással és futással.