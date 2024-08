Szombaton nyárzáró délutánra invitálta lovasaikat és családjaikat a tanya kis csapata.

– A délután fő programja egy házi ügyességi verseny volt, mellyel az volt a célunk, hogy minden lovasunk kipróbálhassa magát egy versenyszituációban, a megszokott biztonságos körülmények között – mondta Fridrich-Czinkóczi Kata – 12 lovasunk mérettette meg magát három kategóriában, lépés, ügetés és vágta versenyszámokban. Mindegyikük parádésan szerepelt, és a lovacskák is igazán kitettek magukért! A versenyszámok után egy kis meglepetés versennyel készültünk: a lovasok két csapata, majd egy bevállalós szülőkből álló csoport is végigszaladt a pályán, közönségünk nagy örömére. Ezután következett csapatunk oszlopos tagja, Szopori Zsolt csikós bemutatója, melynek különlegességét az adta, hogy tanuló lovával most léptek színre először nézők előtt! Zafír remekül helytállt! A bemutató zárásaképp két kiválasztott anyuka is ostorvégre került, részesei lehettek egy hagyományos asszonyverésnek. Mindezek után megtörtént az eredményhirdetés, mindenkinek elkészült a csillámtetoválása, amit innen is köszönünk a Nagykarácsonyi Ifjúsági Klubnak, akik a felszerelést biztosították – tette hozzá lelkesen.

A délután zárásaként jöhetett a várva várt tombolasorsolás, aminek fődíja egy pulykakakas volt! Mint megtudtuk, ősz végén újra várható egy kis házi megmérettetés!