Megsüvegelendő teljesítmény 15 perce

Szárnyaltak a hercegnők - Dudás Patrícia tanítványai ott vannak a vb-n!

A Balaton partján kvalifikálta be magát a Novaljai Világbajnokságra a Princess TSE növendékei. A korábbi Fehérvár Szépe - Fejér Megyei Hírlap Királynője mérhetetlenül büszke tanítványaira, akik ismét bebizonyították, hogy teher alatt is képesek felvenni a kesztyűt. Sőt, a hercegnők nem csak felvették, de kvalifikálták is magukat a vb-re.

Kecskés Zoltán Kecskés Zoltán

A Plázs világot rengető deszkáin bizonyított a Princess TSE növendékei. Fotó: Radnai Zoltán

Enying, Mátyásdomb, Lajoskomárom, Füle, Mezőszentgyörgy és Kisláng gyermekei által fémjelzett Princess Tánc-Sport Egyesület több magyar bajnoki éremmel – köztük több arannyal is – a háta mögött érkezett a Balaton fővárosába, Siófokra, hogy a Plázs világot rengető deszkáin bizonyítsanak. A tét nem volt kisebb, mint a világbajnoki szereplés, így nyugodtan mondhatjuk, hogy a világsiker kapuja egy lépésre volt tőlük. A megmérettetés pedig nem is sikerülhetett volna jobban Dudás Patríciáéknak, ugyanis „csont nélkül" – 1 formáció és 11 szólista indult a kvalifikációért – kivívták a jogot a horvátországi nagytornára. Ez annak fényében még inkább megsüvegelendő teljesítmény, hogy többeknek ez volt az első egyéni versenye, ahol számos versenyzővel kellett megküzdeni a kvótáért. Dudás Patrícia büszke növendékeire. A képen Ács Flóra kategória győztessel ölelkezik

Fotó: Radnai Zoltán – Teher alatt nő a pálma! – szokták mondani, és valóban, tanítványaim olyan teljesítménnyel rukkoltak elő, amit a próbateremben nem is mutattak. Számomra is meglepetés volt, hogy milyen jól megbirkóznak a nyomással. Bevallom nagyon izgultam, hiszen tudtam, hogy közösen mennyi munkát tettünk bele. Az a megszámlálhatatlan óra az enyingi teremben, de megérte! Én tanítványaimnak mindig azt mondom, készüljünk fel a legrosszabbra, mert akkor nem érhet minket csalódás, hiszen ez egy olyan sportág, ahol az eredmény nem csak a versenyzőkön múlik, a pontokat a zsűri adja. De szerencsére mindig rácáfolnak erre a gondolatomra és meglepnek: 5 aranyéremmel, 1 ezüsttel, 3 bronzéremmel és számos vb-t érő helyezéssel zártuk a kvalifikációs tornát. Ezért mondom, ha összedolgozunk, akkor bármire képesek vagyunk! Köszönöm a támogatóknak, a szülőknek, akik a gyerekek mögött állnak és teljes erővel támogatják a „mi" utunkat. Reméljük mindenkire számíthatunk a továbbiakban is! Akik pedig kedvet kaptak és csatlakozni szeretnének hozzánk, azoknak az ajtónk mindig nyitva áll, várunk minden álmodozót! – nyilatkozta széles mosollyal Tia, aki elárulta, hogy természetesen a pezsgőbontás és a lubickolás sem maradhatott el a magyar tengerben.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!