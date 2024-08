Az alsószentiváni kegyhelyen elmondott minapi homíliájában utalt a párizsi olimpia megnyitóján történtekre. Mit érzett, amikor szembesült a keresztényeket ért újabb gúnyos támadással?

– Természetesen az embert bántja és elszomorodik, ha ilyesmivel kell találkoznia. Mert ha valamit szépen is el lehet végezni, úgy, hogy azzal örömet szerezhetünk mindenkinek, akkor miért kell mások lelkébe bánatot hozni, valamit meggondolatlanul tönkretenni? Európa alapjaiban mégiscsak ott a keresztény kultúra a zsidó-görög hagyományokkal együtt még akkor is, ha ezt az Európai Unió nem volt hajlandó az alapokmányában rögzíteni. Ott van az emberek lelkében, ebben élünk. Lehet, hogy ezzel valaki nem ért egyet, mást gondol, de nem kell mindenáron, mindenhol ezt a véleményt hangsúlyozni. Sokkal fontosabb, hogy tiszteljük és megbecsüljük egymást, megengedők legyünk. Élje mindenki a saját életét úgy, ahogyan akarja. De ha elvárják tőlem, hogy egy más felfogású embert tiszteljek – szerintem tisztelnem kell –, akkor elvárhatom én is, hogy engem tiszteljenek, az én felfogásomat is tiszteljék. Annál inkább, mert a kereszténység kétezer év alatt elég sokat letett az emberiség asztalára kultúrában, tudományban, emberségben, szociális tevékenységben, az élet minden területén. Ha ilyen támadás éri a vallásos közösségeket, egy olyan értéket, amely az emberek jelentős részének fontos, akkor szólni és tiltakozni kell. Ám nem gondolom, hogy mindenkinek. Történtek aláírásgyűjtő kezdeményezések, ám az igazságnak nem az a kritériuma, hogy az hány aláírással van megerősítve. Az igazság önmagában megáll. Visszavonni már nem lehet mindazt, ami Párizsban történt. A legfontosabb, hogy próbáljuk a magunk, jézusi megfogalmazással kovász életének a hatásával a megsebzettséget – nem csak a hívők, de nagyon sok jóérzésű ember megsebzettségét –, azt a társadalmi közeget, amely körülöttünk van, a jó irányába formálni és alakítani.

Ennyi elegendő volna az iszlám mellett? Nem véletlenül támadták a keresztényeket, és nem a muzulmánokat, amely közösség lassan már olyan Nyugat-Európában, mint egy erős és áthatolhatatlan fal, amely lépésről lépésre közeledik.

– Amikor a muszlim híveket bántották, azok nagyon radikálisan ütöttek vissza, tehát gyávaságból támadják inkább a keresztényeket. De a keresztény ember soha nem lesz ilyen. A Krisztus tanítását megélni kívánó ember soha nem gondolkodik úgy, hogy nagyobb pofont adjon annál, mint amit kapott. Jézus szelíden, a szeretet evangéliumával igyekezett megváltoztatni a világot, és szerintem ennek hatása lesz most is. A jövőben más lehet az egyházképünk, változhat a jelenlét, de a krisztusi evangélium kovásza működik és hat a világra.