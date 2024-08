Dunaújváros büszkesége, aki bár nevelőegyesületétől (DFVE) a fővárosba igazolt néhány éve, de ettől még a szíve egyik fele, vagy talán háromnegyede is újvárosi maradt.

Megható fotón Gurisatti Gréta édesapjával, Gurisatti Gyulával.

Fotó: Gurisatti Gréta Facebook-oldala

Gurisatti Gréta még jelenleg is olimpia lázban ég, erről szól legújabb posztja is, amelyben egy különleges történelmi pillanatról számolt be:

Az olimpiák történetében még soha nem fordult elő, hogy apja és lánya két egymást követő olimpián szerepeljen. Tokióban 120 éves rekordot döntöttünk meg, ezzel pedig most történelmet írtunk. Ma kezdődik a paralimpia, sok sikert kívánok apa és minden magyar sportolóknak!

Visszaemlékezésül pedig ajánlanánk egy korábbi, még 2020-as interjúnkat, amikor a család fontosságáról és édesapjával való kapcsolatáról is vallott.