Augusztus 30-ra hívták meg a fehérvári tejüzem korábbi dolgozóit arra a találkozóra, ahová kifejezetten azok a nyugállományba vonult kollégák mehettek, akik valaha együtt dolgoztak a Seregélyesi út végén működő üzemben.

Délután egyre várták a szervezők a vendégeket, akik közül többen házilag készített édes és sós süteményekkel érkeztek. Nem volt ritka az sem, hogy az urak saját borukat is megkóstoltatták a régi barátokkal, kollégákkal.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

– Én 42 évet dolgoztam a tejiparban és a meghívottak is mind őstejesek. Nagy igény mutatkozott arra, hogy összejöjjünk, ahogy más szakmák képviselői is teszik. Így született meg a Régi Tejesek Baráti Találkozója – mondta a főszervező, Stefanov Marinné.

Végül 61-en érkeztek a tejes találkozóra, ami eredetileg a tavalyi helyszínen, vagyis a tejüzemmel szemközti iskola, az Árpád Szakképző étkezdéjében lett volna. Ez a hosszú, közel fél éves szervezés utolsó szakaszában technikai okokból megváltozott, így az Öreghegyi Művelődési Házban tartották a találkozót.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

Amíg a szervezők a tombolatárgyakat tették ki egy asztalra, addig a zenész a színpadon állította össze hangszereit, hogy a tavalyi évhez hasonlóan idén is élőzene adja meg a találkozó második felének hangulatát.

– Én húsz éve mentem nyugdíjba és nagyon fontosnak tartottuk, hogy találkozzunk. Megszervezték és kiderült, hogy mindenki ugyanígy gondolja, így már tavaly is nagy siker volt az első találkozó, így megpróbáljuk azt, hogy találkozzunk minden évben. Nagyon jó érzés volt látni a fiatalokat, és bizony volt köztük olyan, akit arcról ismertem, de már nem tudtam a nevét, hiszen olyan régen nem találkoztunk. Az pedig egy külön élmény volt, mikor mindenki elmesélte a jókedvét, a rosszkedvét, vagyis beszámolt az elmúlt időszakról. Visszagondoltunk közösen a múltra, és van akivel sok rossz dolog történt, de szerencsére sokan nagyon jó dolgokról tudtak mesélni. Most megint ennek kapcsán vagyunk itt, vagyis hogy felfrissítsük a régi emlékeket – mondta az egyik régi dolgozó, Selmecziné Eta.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

Mellette egy olyan úr ült, aki a tejüzemben a munkavédelem területén dolgozott.

– Ilyenkor visszaemlékezünk a régmúltra, és hát bizony abban volt sok szép dolog is, de sok szomorú történet is megszületett az évtizedek alatt. Kemény munka folyt a vállalatnál, és egyik-másik sok veszélyt is rejtett. Sajnos volt akkoriban több incidens, nem egy közülük elég súlyos, akár robbanásos baleset is, néha még az éjszakás műszakban is. Megtörtént az is, hogy a tejcsomagológépek vágórészénél elakadt a fólia, és aki kiszabadította, annak az ujjai bánták a bevatakozást. Volt úgy, hogy az egyik vizsgálat még le sem zárult, de már elkezdtük az újabb ügy felgöngyölítését – emlékezett vissza a régi időkre Eddély Zoltán, aki 1959-ben kezdett dolgozni az akkor még állami tejüzemnél.