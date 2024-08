A bicskei születésű Cserkuti János Felcsúton lakik húsz éve, ma már inkább felcsútinak is vallja magát. A házát és portáját Csibész tanyának nevezi, a lakóház mellett kemence, grillező, barátságos „féhaj”, azaz nyitott, téliesített, beülős hely fogadja a barátokat, vendégeket, ahol maga a gazda főz finom étkeket. Egy katonai gulyáságyú teszi teljessé a látványt az udvaron, s az egész valóban csibészes, amolyan férfitanya. Van az a férfitípus, akire azt mondjuk, hogy kemény, karcos jellem, kissé marcona a külseje, amúgy óriási a szíve és kenyérre lehet kenni. Hát János éppen ilyen. Mivel jelenleg is egyenruhás, főállásban a rendőrségnél dolgozik, kínálkozik a kérdés: kitől vagy mitől fél? Nem fél ő senkitől, de nem ám, kivéve imádott édesanyjától, annak a szava szent. De tegyünk egy kis idősorrendet ebben a színes és erőpróbákkal teli életben, ami tartogat még célokat, terveket, lévén János egy híján ötven esztendős, s az még a legszebb férfikornak számít.

Fotó: Zsohár Melinda / FMH

A Cserkutiak Bicskén ismert gazdálkodó család voltak az elmúlt században, János hentes és szakács végzettséget szerzett, majd a sorkatonai leszerelés után helykeresőben volt, mint sok kortársa a rendszerváltás környékén. A demokrácia újraszületése idején a határőrségnél szolgált katonaként, majd 1999-től egyenruhát öltött, immár hivatásból. A haza védelme a szívügye, mondja egyszerűen, őszintén, éles bevetéseken is részt vett húsz év alatt. 2002-ben az Év járőre elismerést kapott, most is a rendőrség kötelékében dolgozik, számos jutalomban részesült. Egyedül, édesanyja segítségével nevelte fel a fiát, a huszonöt esztendős fiatalember édesapja büszkesége. S közben János mellé szegődött szinte észrevétlenül, de kitartón egy szenvedély, a történelem, s benne a magyarság régi történetének szeretete. Olvasott és olvasott, egyik kedvence az ókori Róma históriája, aminél még erősebb a magyarságé, különösen az Árpád-kor végéig tartó korszak (1302). János speciális területetet választott ezen belül, a korszak gasztronómiáját. Középiskolai történelemtanára, Keresztesi Csaba inspirálta az Árpád-kor irányába, s János autodidaktaként kutat, tanul a munka mellett töretlenül. Nem mellesleg pálinkafőző mester hivatalosan, s manapság fesztiválokon főz nagy mennyiségben, régi receptek alapján férfias ételeket.