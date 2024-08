Orvosi javaslat a megelőzésükre és kezelésükre 1 órája

Napégés, napszúrás, hőguta – mi a teendő?

Az idei nyár több szempontból is rendkívüli, de lehet, hogy a közeljövőben már ez lesz az átlagos – folyamatosak a rekordhőmérsékletek, éjszaka sincs enyhülés és az UV sugárzás is extrém erős. Egyre fontosabb, hogy mi is alkalmazkodjunk a megváltozott körülményekhez, hogy biztonságosan élvezhessük a napozást. Erre hívja föl a figyelmet Sal Péter gyermekorvos, homeopata, aki hangsúlyozza, hogy a megfelelő hidratálás, a bőr nyugtatása, valamint a napszúrás tüneteinek gyors felismerése, kezelése mind hozzájárulnak bőrünk és szervezetünk egészségéhez. – olvasható társoldalunk, a zaol.hu oldalán.

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Egész évben érdemes fényvédő krémeket használni. A szezon előtt és után elég egy 30-as faktorszámú, míg nyáron, vízparton vagy vitorláson legalább 50-es faktorszámú fényvédő krémet javaslok – mondja a gyermekorvos. – A fényvédők két fő kategóriába sorolhatók: fizikai (mineralis) és kémiai fényvédők. A fizikai fényvédők, mint például a cink-oxid és a titán-dioxid, inkább ajánlhatók. Ezek úgy működnek, hogy visszaverik és szétszórják az UV-sugarakat a bőr felszínéről. Mindkét típus esetén az alkalmazást kétóránként ismételni kell, különösen ha úszunk, izzadunk, vagy törölközünk. Különösen fontos a fokozott fényvédelem a világos bőrűeknél, azoknál, akik könnyen leégnek, akiknek családjában előfordult bőrrák, vagy akiknek sok anyajegyük van. A természetbarát fényvédők kevesebb környezeti hatással járnak és nem tartalmaznak olyan kemikáliákat, amelyek károsíthatják a korallzátonyokat és más vízi élőlényeket. Ha megvan a baj: napégés, napszúrás, hőguta Ha bőrünk napégést szenvedett, fontos a sérült területek kezelése. Kerüljük a további napfényt, és alkalmazzunk hűsítő borogatást a bőr megnyugtatására, hűtésére. Súlyosabb esetekben, ha a bőr hólyagosodik vagy erősen fájdalmas, érdemes orvoshoz fordulni! A napszúrás egy másik probléma, amely napozás során előfordulhat. Napszúrást akkor kapunk amikor sokáig vagyunk fedetlen fővel a tűző napon. A felmelegedett agyhártyák túlingerelt állapota okozza a tüneteket: fényérzékenység, remegés, fejfájás, szédülés. Enyhe napszúrásról addig beszélünk, amíg a testhőmérséklet normális marad. Leginkább a gyerekek és idősek érzékenyek a hosszan tartó napsütésre. Kerülni kell a napot, amíg elmúlnak a tünetek, legjobb hűvös, sötét szobában tartózkodni és pótolni a folyadékot. A napszúrást nem szabad összekeverni a hőgutával, ami egy életveszélyes állapot, és azonnali orvosi segítséget igényel! Hőguta esetén a szervezet hőszabályozó rendszere mond csődöt. Magas testhőmérséklet jellemzi izzadás nélkül, akadozó beszéd, furcsa viselkedés, hányás és szapora szívverés. Itt az egész test hőmérséklete magas, napszúrásnál általában csak a fej lesz meleg.

Amennyiben ezeket a tüneteket észleljük, azonnal vigyük az érintettet hűvös, árnyékos helyre, és igyekezzünk leültetni vagy lefektetni őt. Távolítsuk el a felesleges ruhadarabokat, hogy a test szellőzhessen. Fontos, hogy sok folyadékot fogyasszon, lehetőleg vizet vagy elektrolitokat tartalmazó italokat, hogy elkerülje a kiszáradást. Hűtsük a testét homlokra és a tarkóra helyezett hűsítő borogatással és hideg vizes lemosással, de ne tekerjük vizes törülközőbe, mert az szigetel. Cikk forrása: zaol.hu Az eredeti cikk ide kattintva megtekinthető.

