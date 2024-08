Minden évben egy augusztusi szombaton rendezik meg a Mentőmotoros Napot. A Magyar Mentőmotor Alapítvány már 11. alkalommal szervezi meg ezt a rendezvényt, ami a közös túrán és a játékos vetélkedőkön kívül a jótékonykodásról is szól. Budapestről a Hősök Teréről indulva a résztvevők egy motoros túra keretében jutnak el a rendezvény központi helyszínére, idén a Tácon található Gorsium Régészeti Park volt ez a hely. Itt az ismerkedésen, evés-iváson kívül megcsodálhattuk a szolgálatot ellátó motorokat is.

Budapestről indultak és Tácra érkeztek a 11. alkalommal!

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Kovács Loránd Olivér a Szent István Király Múzeum szakmai igazgatója, mint házigazda fogadta a rendezvény résztvevőit, és elmondta nagyon örültek a megkeresésnek, hogy a régészeti park legyen a fő helyszíne a fontos eseménynek. A program szervezője, egyben az egyesület elnöke Varsányi Zoltán kiemelte, nagyon fontos a figyelemfelhívás amit a mai napon tesznek, és amivel leginkább a balesetmentes közlekedésre szeretnének rávilágítani. Illetve elmondta még, hogy az idei alkalommal a katonaság munkatársaival közösen is szerveztek bemutatókat az eseményre. Fontos munkát végeznek az alapítvány munkatársai, és mindent megtesznek azért, hogy továbbra is legelsőként tudjanak segíteni, ha éppen baleset történik! A rendezvényen ugyan csak regisztráció után lehet részt venni, de azért örömmel várták az érdeklődőket a szervezők, még ha éppen nem is voltak előre bejelentve.