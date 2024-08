A karitatív kezdeményezés kezdetéről beszélgettünk az oklevél kapcsán.

– Ez az oklevél most ugyan az én személyem felé irányul, de ennek a történetnek nagyon sok oldala van, meg nagyon sok emberrel közösen folyik ez a munka itt Dunaújvárosban. Ez egy nagyon különleges történet nekem. Nagyon nagy meglepetés volt számomra, de mi nem ezért csináljuk. Nem is gondoltuk, hogy egyszer ilyen híre lesz ennek a kisvárosnak a Boldog délutános történetéből, hogy ott fönt is meghallják a hangját, meg az értékét. Nagyon megtisztelve érezzük magunkat, meg érzem magam – kezdi.

Menjünk vissza az elejére! Mióta és miért csinálják?

– Az a helyzet, hogy ebben a történetben nekem még fiatalkoromból vannak lenyomatok, ami miatt az én lelkem meg a feleségem szíve megindult egy ilyen irányba. Mi alapvetően hívő keresztény gondolkodású emberek vagyunk. Nagy hatással volt az életünkre Grósz István lelkész és Gallai Attila barátunk, illetve a nővérem, Szuprics B. Erika és Szuprics Nándor is fontos az adakozó életstílusuk miatt. Volt nekem egy nagyon jó tanítóm, egy lelkipásztor, aki mellett a fiatalkoromat töltöttem, Fazekas Jánosnak hívták. Egyébként ő volt a Lánchíd hídmestere, és nagyon sok mindenhez értett. Ő volt itt, Dunaújvárosban a Hit Gyülekezetének az alapító pásztora, és én 13 éves koromtól hallgattam őt. Az ő munkásságán, szolgálatán keresztül találkoztam azokkal az attitűdökkel, azokkal a fontos, mély igazságokkal, hogy hogyan jó viszonyulni az elesettekhez.

Személyesen a környezetében is volt olyan, aki ilyen sorsot élt meg?

– Igen, volt. Egy idősebb zsidó asszonynak, aki egy kis településen élt, nem volt csatornája, nem volt bevezetve a víz és ő mint lelkipásztor, nagyon szerette volna kisegíteni őt. Ebben az irányban nagyon elkötelezett volt, hogyha látott ilyen elesett embereket, akkor Budapestről eljött, és a segítségükre volt. Nyilván mellé időnként kellettek a segítők, és az nagyon jó volt, hogy én lehettem egy ilyen segítője. Több ilyen történet kísérte az ő munkásságát, amit én végigszemlélhettem, és ezek nagyon-nagyon mélyen belém épültek. Megnősültem és a feleségem, Kinga nagyon hasonlóképpen érzett ebben a dologban. Gondolkodtunk, hogyan lehet útnak indítani egy olyan folyamatot, ami viszonylag rendszeressé válik az életünkben. Elkezdtünk bevásárolni száraz élelmiszerekből, és eljuttattuk a hajléktalanoknak. Utána egyre nagyobb lett bennünk az igény, hogy milyen jó lenne, ha nemcsak száraz élelmiszerrel tudnánk segíteni nekik, hanem valahogy megvendégelnénk őket, méltó körülményt teremtenénk hozzá. Valami finomat adni, ami jó és meleg, ami nekik is egy olyan érzést ad, hogy elégedetten mennek el. Úgyhogy kerestük az alkalmat, a lehetőséget. Körülbelül 14 éve indult el bennünk a dolog, és picivel több mint 10 éve fogalmazódott meg az, hogy próbáljunk meg meleg étellel szolgálni. Akkor kerestük meg először is Grábics Gáborékat, mert tudtuk, hogy ők már csináltak ilyet, tapasztaltabbak ebben a dologban. Nagyon nagy öröm volt nekünk, hogy nyitott füllel, nyitott szívvel találkoztunk Grábics Gábor és Pinczési István részéről egyaránt. Megbeszéltük az első dátumot, ez 2013. december 23-a volt. Akkor barátok és 5-6 család összefogásával indult útnak ez a történet. Akkor még nem volt név sem, mindig kérdezték, hogy milyen politikai szervezet, milyen vallási felekezet vagyunk, de mi nem szerettük volna semmihez sem kötni, egyszerűen csak szerettük volna megélni, cselekedni.