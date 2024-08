Nyár végéhez közeledve a legtöbb szülő két táborra szakad: az egyik fele már útnak indítaná a gyereket az iskolába (De anya, még nem is kezdődött el a suli! Tudom kicsim, lassan menj!), a másik pedig még élvezné a nyári szünet - rá is vonatkozó - örömeit (ezért már most keresi a dátumokat a következő kikapcsolódásra). Aztán van egy kevés, de jóravaló őrült, aki pontosan tudja, hogy mától számítva már csak 120 nap, azaz mindösszesen 17 hét (!) van karácsonyig, aminek szentestéje egyébként keddre esik, így advent első vasárnapja december elsejére. Vagyis szeptemberben már lehet előhangolódni, megnézni a korábbi karácsonyi filmeket, keresni régi-újakat, megtervezni a menüt és lassan átállítani a kezdőképernyőt valami hangulatos havas-gyertyás tájra. De hát ki számolja?