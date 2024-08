150 évvel ezelőtt jelent meg először Európában a kannabisz vagy más néven marihuána. Sokan, még az orvosok is csodaszerként tekintettek a hamis pillanatokat adó anyagra. Aztán nyolcvan év megfigyelés, millió tapasztalat bizonyította, hogy nemcsak nem csodaszer, de kimondottan ártalmas is. Ezért a nemzetközi szervezetek, orvosok ajánlásokat tettek a betiltására. Szép lassan ki is ment a mindennapokból.

Fotó: Mesterséges Intelligencia

Erre ma újra rá akarnak csodálkozni emberek a marihuánára. Újra legalizálják elmebeteg politikusok, ismét csodaszert látnak benne. Haller József neurobiológus, a Drogkutató Intézet igazgatója feltette a kérdést: Újra nyolcvan évnek kell eltelnie, hogy rájöjjenek, a marihuána árt? Megint előrukkolnak nyerészkedni akarók, hogy a marihuána csökkenti a depressziót, miközben egy évszázad klinikai tapasztalata bizonyítja az ellenkezőjét. Nézzék, hallgassák meg beszélgetésünket e témában!