Izgalmas napok ezek. A költözés pillanatai, amelyre már oly régóta vártunk. Nagy feladat lakásból otthont varázsolni, amolyan “sohavégetnemérős”. A hétvégi programok és a bevásárlólista összetétele is megváltozott, a bulikat felváltotta a szekrényszerelés, s nem a cipők előtt állok gondterhelten, hanem a felmosóvödrökkel nézek farkasszemet. A blokkokon látható végösszeg tudatosítja, hogy felnőni nem olcsó mulatság. A családunk pedig mindent megtesz, ahogy eddig is életünk során, hogy amiben csak tud, segítsen. A barátaink is készen állnak, hogy egy üveg bor mellett belevessük magunkat a dobozok mielőbbi kipakolásába. A végén pedig minden nehéz doboz, minden fáradt perc értelmet nyer, amikor hazaérek vele, a közös otthonunkba!