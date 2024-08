Idáig még semmi nem tanított nagyobb türelemre, mint a tömegközlekedés. Főleg nyáron, mikor még az átlagos napokon is zsúfoltnak tűnő vonatokon megjelennek a turisták is. A fülkében tomboló fülledt kánikulában sokszor vétek ablakot nyitni, huzatra hivatkozva már csukják is be utánam, 5 percig élvezhettem a sebesség nyújtotta szellőt. Légkondiról legtöbb esetben nem beszélhetünk, az előre megvásárolt helyemen már egy külföldi család óriás méretű bőröndjeit tárolja, s jövök én közéjük furakodni. Így sülünk együtt több százan felpakolt csomagokkal, a szerencsések ülve, legtöbben állva, kapaszkodva, hátitáskákon ülve a folyosón. A kalauz is feladta már a tömegeken való átmászást, a cél már csak a túlélés. Ez lenne a türelem.