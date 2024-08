Mindent bepakoltunk? Napszemüveg, fürdőruha, pléd, törölköző megvan. A hűtőtáska! Ó, igen, az kelleni fog, éget a nap már reggel 9 órakor is, nemhogy délidőben. Mit teszünk bele? Üdítőt, vizet mindenféleképpen, de egy gyorsan elkészített sonkás-sajtos szendvics is landolhat benne. Rendben, készen állunk! Dehogy állunk! Kellenek még az iratok, egy kis strandtáska, és fontos, még egyszer: a törölköző! Hiszen az lesz majd a széf, amivel a hűtőtáskát is letakarjuk. Úgy biztonságban van benne minden. Rendben, indulás. Az autóban a klíma hűs levegőt fúj, a hajat az is mozgatja jobbra-balra, s már maga az utazás is mámoros. Végre a tóparton vagyunk, s bár az otthon felejtett strandpapucs miatt a lábunkat még este is égeti a talaj, a naplemente narancsos látványa mindent, de mindent kárpótol.