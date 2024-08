Hétfőn megérkezett Budapestre az olimpiai csapat, leszállt az Aranygép. Hallgatom a légiforgalmi irányítóval készült interjút, aki maga is olimpikon volt egykor. Boldogan számolt be róla, mennyire büszkék legjobbjaink teljesítményére, hiszen kollégáival folyamatosan (!) figyelemmel kísérték a versenyeket és mérkőzéseket, mindannyian nagyon szurkoltak a magyar sportolóknak. Nyeltem egyet a hír hallatán és elképzeltem, amint a reptér irányító tornyában az egymás után érkező légijárművek helyett éppen mindenki azt figyeli, vajon hányadik helyen ér célba Vas Kata Blanka, vagy miként nyeli a könnyeit a boldog Gulyás Michelle. Ha valóban így történt, akkor nekünk nem csak a sportolóink vannak a világ legjobbjai között, de a légiforgalmi irányítóink is!