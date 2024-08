4. Textíliák fokozott tisztántartása

Mossunk gyakrabban ágyneműt, a párnahuzatot legalább hetente egyszer tegyük mosógépbe. Ma már léteznek olyan készülékek, amik a gőz erejével rendkívül hatékonyan képesek megbirkózni a mikroszkopikus szennyeződésekkel. A szárítást végezzük beltérben vagy szárítógéppel, ne teregessük a ruhákat a szabadban, ahol újra megtapadhatnak rajtuk a pollenek. Lehetőség szerint használjunk antiallergén ágyneműhuzatokat és matracvédőt.

5. Otthoni levegőminőség javítása

Szellőztessünk este vagy kora reggel, amikor alacsonyabb a pollenkoncentráció. Ez általában hajnali 3-5 óra között, illetve eső után a legideálisabb. Szerezzünk be egy minőségi légtisztítót vagy egy légkondicionálóval kombinált légtisztító készüléket. A modern berendezések képesek kiszűrni a mikroszkopikus méretű részecskéket is, és akár fertőtlenítő funkcióval is rendelkezhetnek.

