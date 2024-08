Fotó: családi archívum

Van-e közös a táncban és a vadászatban?

– Ez egy érdekes dolog. Mind a kettőnek közösségépítő szerepe van. A vadászat közben a csendesség fontos, de utána az élményeket megbeszéljük a társakkal, és élőszóban, egymás szemébe nézve megvitatjuk a közösen megélteket. A tánc ugyancsak a közösség összehozásáról szól. Közösen készülünk egy-egy előadásra, közösen gyakorlunk, majd közösen lépünk színpadra. A vadászat és a tánc egyébként az egyik, feleségemmel közösen megalkotott produkciónkban is megjelenik, amelyben a kedvesem táncolja el az őzbakot, én pedig a vadászt. A darab elején Széchenyi Zsigmond Ünnepnapok című írásából olvasok föl részletet, majd eltáncoljuk a vadászatot egészen a vad elejtéséig.

Ősei történetéről előadásokat is tart érdeklődőknek.

– Igen, szívesen elmondom annak a tizenkét családtagnak az élettörténetét, természetesen a teljesség igénye nélkül, akik jelentős szerepet játszottak Magyarország történelmében is. Beszélek arról is, én magam hogyan élem meg a Széchenyiséget, és beszélek a küldetéstudatomról is. Ilyenkor a családunkról készült Nomen est omen című kisfilmből is vetítek részleteket, melyben például édesapám is megszólal, aki szintén megélte a kitelepítést.

A Széchenyiek közül Istvánról mindenki hallott, a legnagyobb magyarról már az iskolások is tanulnak. Milyen az Ön kapcsolata a fiatalabb generációval?

– Fontosnak tartom, hogy a gyerekek minél kisebb korban és minél közelebbről megismerjék a természetet. A vadászat mellett bemutatni nekik, mivel foglalkozik egy erdész vagy egy vadász, amikor nem puskával járja az erdőt. Télen nyalósót, takarmányt rak ki az állatoknak, friss vízzel látja el őket, olyan helyeket alakít ki, ahol a vad el tud bújni, költeni tud. Nekem is van két gyerekem, szeretném nekik megtanítani, hogy mekkora felelősséggel tartozunk a környezetünk iránt. Nem dobunk el szemetet, mert azzal hatalmas kárt okozunk – nem csak a vadnak, magunknak is. Szeretnék e téren is példát mutatni.