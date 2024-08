1974 augusztus 15.

Időjóslás 1974-ben

Az időjóslás már 1974-ben is hálátlan szakma volt, legalábbis erről tanúskodik a Fejér Megyei Hírlap 1974 augusztus 15-én megjelent lapszámában olvasható cikk.

"Az időjósló ember akkor lenne igazán tökéletes ember, ha nemcsak jósolná, hanem csinálná is az időjárást, és ha még jól meg is csinálná, akkor ő lehetne a tökéletes ember mintapéldánya. Ám az időjósló ember is csak ember, ami nagy kár. Az időjósló ember annyiban különbözik az átlagembertől, hogy sokkal többet téved, azonkívül valami távoli rokoni kapcsolatok fűzik a vak tyúkhoz, mert ő is talál néha szemet. Az időjósló ember rokonságban van az idősebb asszonyok egy jellegzetes csoportjával is, mert ő is ember sokat néz ki az ablakon, csak nem a szomszédasszonnyal beszélget, hanem az eget kémleli. Ha szép napos idő van, akkor azt mondja, hogy esős idő várható, ha esik az eső, akkor azt mondja, hogy ki fog derülni, és ebben van is bőven logika, mert azt mindannyian tudjuk, hogy semmi sem tart örökké. Kétfajta időjósló embert különböztetünk meg: a) a szerencsétlent, b) a szerencsést. A szerencsétlen időjósló ember egészséges, mint a makk, kutya baja sincs, a szerencsés időjósló embernek reumája, isiásza, vakbél- és egyéb operációk utáni hegedései vannak, és ezek idejében figyelmeztetik minden közelgő időjárásváltozásra. Az időjósló embernek általában családja is van. A felesége reggel megkérdezi tőle, mit vegyen fel, rövid ujjú selyemblúzt vagy vastag pulóvert; ha az időjósló ember a rövid ujjú selyemblúzt ajánlja, akkor a felesége a vastag pulóvert fogja felvenni, és nem lesz náthás. Az időjósló embert azért sajnálnunk kell egy kissé. Hiszen a csuklás hathatós ellenszerét az orvostudomány mind a mai napig nem találta fel."

Hivatalos személy elleni erőszak

Akik Fehérváron, a György Oszkár téren laknak, gyakran nem tudnak elaludni a téren hangoskodóktól, a focizó fiatalemberektől. Akadnak olyanok is az éjszakai rendbontók között, akik, kissé ittasan, szemetestartókat borogatnak fel, ezzel csapva lármát. Ez történt augusztus 4-én éjjel is. Levcsik József rendőr hazafelé igyekezett feleségével, amikor figyelmesek lettek a lármára. A rendőr egyenruhába öltözött, magával hívta kollégáját, hogy csendre intsék a hangoskodókat. Két fiatalember hajlott a szóra, a harmadik meg akarta ütni a civil ruhás BM dolgozót. Ekkor Levcsik József egy arra haladó személykocsi vezetőjét hívta segítségül. Ezt látva, a fiatalemberek futásnak eredtek. A rendőr utánuk lépett, de Gárber István arcul ütötte. A rendőr elesett, agyrázkódást szenvedett, és bal csípőcsontja megrepedt. A járásbíróság Gárber István Sándor 25 éves fehérvári lakost hivatalos személy elleni erőszak, garázdaság és súlyos testi sértés bűntette miatt 1 év 2 hónapi szabadságvesztésre ítélte, és két évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. A vádlott és védője enyhítésért fellebbezett. – olvasható a hírlap ugyanezen lapszámában.