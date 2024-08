Sokat vitáztak, vitáznak a Nemzeti Emlékhely jövőjéről. Milyennek szeretné látni a helyszínt?

– Egy régész számára a maradványok a legfontosabbak, ezért azt mondom, ezeket olyan módon kell megőrizni, hogy a későbbiekben is kutathatók legyenek. Azt szeretném, hogy eredeti állapotukban jelenjenek meg, úgy, ahogyan megtaláltuk őket. Számomra az sem jelentene nagyobb csapást, ha betemetnék, mintha ráépítenének. Én a romokat védem. A templomot nem lehet visszaépíteni, ha bármi készül, az én álláspontom szerint egy konszenzussal elfogadott, kortárs megoldás lehet.

A Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpontjának megnyitásával egy régi álom vált valóra. Milyen fordulatok vezettek el idáig?

– A jelenlegi Nemzeti Emlékhely köveit 1938-ban mutatták be először a Romkert melletti kőtárban. Ám ott nem volt jó helyük, a kilencvenes évekre már szemmel láthatóan megviselt lett az állapotuk. A város akkor egy raktárat bocsátott a rendelkezésünkre, oda kerültek ezek a számunkra kincset érő kőemlékek, és akkor azt hittük, az ezredfordulóra elkészülhet egy múzeum, ahol méltó módon kiállíthatjuk őket. Ám az elképzelésünket megakasztotta a rossz emlékű tetőszerkezet megépítése, hirtelen megállt minden, mindenki megijedt, nehogy újabb hibás döntés szülessen. Tovább húzódott a megoldás, és már nem nagyon bizakodtunk, miközben a raktár is egyre rosszabb állapotba került. Az ablakok kitörtek, rendszeressé váltak a beázások. Tenni kellett valamit, ezért új raktárépületet bocsátottak a rendelkezésünkre, de közben éppen e fejlemény miatt attól is tartani lehetett, hogy már senki sem akar végső és méltó megoldásban gondolkodni. Nos, ehhez képest ünnepelhettük meg azt, hogy megszületett ez a látogatóközpont, abban egy jó raktár és egy, a tapasztalataim szerint a látogatók tetszését is elnyerő kiállítás.

A Szent István Érdemérem és Díj a keresztény értékek hiteles képviseletéről is szól. Mit jelent ez az ön esetében itt, a Nemzeti Emlékhelyen?

– A szüleimtől hitet kaptam, és ezt máig hűségesen őrzöm. Amikor az élet nehezebb időket hoz, ez a hit segít józanabbul, nyugodtabban előre nézni, más ez, mint annak, aki csak egyedül, elárvultan áll. A bazilika idővel zarándokhellyé vált a keresztények számára, és ma is érezni, hogy ez egy különös hely, ahol sok, az ország története szempontjából nagy jelentőségű esemény lejátszódott. Akár jó, akár szép, vagy nehéz történelmi fordulat. Sajnos még mindig nem tudják ezt nagyon sokan, legalábbis a kiállítás látogatottsági adatai egyelőre ezt mutatják. Pedig a székesfehérvári középkori faragványok a magyarországi gyűjtemények egyik legértékesebb részét képezik. A Szent István alapította prépostságból származnak, ahol a királyainkat koronázták és eltemették. Amikor a romterület egyik ásatási gödrében álltam, néha hallottam, ahogyan azt találgatják: ez egy vár volt…? Olyankor egy kis szomorúság mellett mindig azt éreztem, nagyon sokat kell még tennünk ahhoz, hogy mindenki tisztában legyen e nagyszerű, szakrális helyszín jelentőségével.