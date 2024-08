A családi ház alagsorában sorakoznak az akác-, repce-, napraforgó-, hárs- és vegyesmézek, s a legkülönlegesebbet, a mézharmat mézet is meghordják nekik a szorgos rovarok. Titkokat is megosztanak a közkedvelt akácmézről. A gazdagon virágzó akácok nem mindig mézelnek gazdagon, több mindentől függ ez, leginkább az időjárástól. Tavaly sok napraforgómézet állítottak elő a méhek, de a nektárgyűjtő méheket veszély fenyegeti, ha a nekik mérgeknek számító növényvédő szerekkel permetezett a gazda. Egy méhcsalád egy év alatt 10-15 kilogramm repcemézet képes előállítani ideális körülmények között. A felvásárlói ár is változó, s van olyan is, hogy nem veszik meg a termelőktől a mézet, mert túlkínálat van a mézpiacon. Jelenleg a különböző mézeket vegyesméz kategóriába sorolják a hivatalos felvásárlók, igen alacsony, mintegy 600-650 forintos áron kilónként. A magyar kuriózumnak tartott fajtaméz, az akácméz felvásárlói ára 1200 forint körüli, de két évvel ezelőtt ugyanez a termék 2 ezer forint fölött volt. A nyolcszáz-ezer forint alatt már rezeg a léc, nem térülnek meg a költségek, állítja a méhész-pár.

Sziládi Julianna mézet perget

A méz persze nem romlik meg, az egyiptomi piramisokban is találtak élvezhető mézet, de aki dolgozik vele, nem tud ennyit várni. Az áruk szabad áramlása folytán az országban található ukrán és romániai méz, s beszélnek kínai mézdömpingről is. Állítólag összekeverik a kiváló minőségű magyar mézzel a hitványabbat, s olcsóbban kínálják a boltok polcairól, mint a hazai kézműves mézet. Uniós vizsgálatok igazolják az előbbi állítást, olvashattuk a médiában több ízben. A méhészek (OMME – Országos Magyar Méhészeti Egyesület) vármegyei közgyűlésein is felvetik, miképpen védhetné saját érdekét a magyar méhésztársadalom a meglévő szabályozások mellett. Az őstermelők kereskedési engedéllyel árusíthatnak, a kimérési és üvegezési engedély emeli a költségeiket. A tisztességes felvásárlási ár a biztosíték a magyar méhészek munkája megtérülésének, mondják a szakmában érintettek. Ám egy beszédes Fejér vármegyei adat mutatja, hogy nélkülünk, tudatos vásárlók, fogyasztók nélkül nem lesz védelme a magyar méznek. Jelenleg 1218 vármegyei méhész mintegy 40 ezer méhcsaládot tart, egy átlagos méhész hatvanöt méhcsaláddal bír. Őket és termékeiket csak mi védhetjük meg azzal, hogy nem vásárolunk idegen mézet, hangsúlyozzák Tatárék. A többi vármegyében is. Az olcsóbb ár, a gyengébb minőség áll szemben a magas minőségű magyar mézekkel. Választhatunk.