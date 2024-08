Madárbirodalom 1 órája

Egzotikusak, messengeren hívnak és beszélnek a Zámolyi Madárpark lakói (galéria, videó)

Csipognak, gágognak, füttyentenek, kis angyalomnak szólítanak, sőt, még a messenger telefonhívás hangját is bevetik a Zámolyi Madárpark gyönyörű lakói, melyeknek mindennapjait a tulajdonos házigazda, Nagy Bence mutatta be a feol.hu-nak. A hamarosan állatkertté váló telepen új fajok mutatkoznak be.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

Zámoly egy félreeső utcájában alakította ki madárbirodalmát Nagy Bence 2019-ben. A különleges helyszín azonban már korábban a család által létrehozott madárkert otthona volt, így adta magát az ötlet: érdemes lenne megnyitni a nagyközönség előtt is. A csipogó, gágogó szárnyasok között mesélt a kezdetekről a házigazda. Fotó: Fehér Gábor / FMH Madárszerelem, a családi örökség – A szomszédok, illetve a család, a barátok és a rokonok javaslatára nyitottuk meg kis kertünket, illetve díszmadár gyűjteményünket a nagyközönség számára, amely a mai napig folyamatosan bővül. A nyitásnál 35 fajjal kezdtünk, és mostanra, öt év alatt, szinte megtriplázódott az állomány. Jelenleg 90 faj és fajta madárról gondoskodunk az azóta madárparkká nőtt helyszínen – meséli Bence és sorolja a lakókat: – Jelenleg többek között 16 fácánfajnak ad otthont a kertünk, melyben Kelet-Ázsia, Délkelet-Ázsia fácánvilágát láthatjuk. Vannak egészen hétköznapi fácánféléink, amelyek nagyon sok hazai állatparkban megtekinthetőek. Ám vannak különlegesebb fajok is, mint például a Palawan-szigetekről származó díszes pávafácánok, illetve a himalájai fényfácánjaink. Ez utóbbiakra különösképpen büszke vagyok! – mondja a fiatalember, aki minden egyes példányról bármeddig tudna mesélni, származásukról, életmódjukról, tulajdonságaikról egyaránt. S láthatóan, a Zámolyi Madárpark lakói valóban igazi egyéniségek, van is mit mesélni róluk. A háttérben füttyögésekkel, messenger hanghívások imitálásával, emberi beszéd hangjaival hívják fel magukra a figyelmet. Fotó: Fehér Gábor / FMH Bence, mint mondja, édesapjától örökölte a madarak szeretetét, valamint az elkötelezettséget. Fiatal kora ellenére – ugyanis még jelenleg is egyetemista –, teljes odaadással gondozza, óvja, szereti a parkban élő állatokat. – Édesapám bővítette a kis telek hátsó részét, és mivel én is hasonló bolondja lettem a madaraknak, ezért sikerült megvásárolnunk a hátsó telket, ahova mostanra bővítettük a kis „őrületünket”. Ezzel 1500 négyzetméterre nőtt a Madárpark területe, melyen számos röpde kapott helyet.

Lakók sokasága A Madárparkban könnyű sétával fedezhetjük fel a lélegzetelállítóan szép és különleges madarakat. Van külön, bambuszokkal ültetett Kelet-Ázsia tematikájú röpdesor a fácánoknak, továbbá nagyságrendileg 25-30 vízimadárfajnak otthont adó, vizes élőhellyel ellátott elkerített, kisebb-nagyobb terület. A legszínesebbek és leghangosabbak azonban természetesen a papagájok: 35-40 faj él belőlük a Zámolyi Madárparkban, amelyek mellett különböző fürjek, fogolyfélék és egzotikus galambfajok is élnek a kertben. Fotó: Fehér Gábor / FMH – Fontosnak tartom, hogy a nagyvárosból érkezők megismerkedjenek például a magyar búbos kacsával vagy a fehér házi lúddal is, akiket a látogatók megetethetnek, mert nagyon szelídek – teszi hozzá Bence, s ad is a minket követő népes liba- és kacsacsapatnak a finomságokból. Minden madárnak a kedvencét adja: míg egyiknek gabonaféléket, a másiknak rostban gazdag gyümölcsöket kínál. De vannak itt méretesebb lakók is: – Emuk és pávák is élnek nálunk, a már említett egzotikus galambok mellett pedig laknak itt kitenyésztett kiállítási-, posta-, parókás és dobos galambok, fodros és pávagalambok egyaránt – tudjuk meg. A szárnyas szépségek mellett azonban akad itt „kakukktojás” is – na nem szó szerint! A fajok tekintetében ide nem illő, mégis teljes értékű lakónak számító törpenyulak Bence jó szívének köszönhetően lehetnek itt.

– Ők befogadott húsvéti nyusziként érkeztek hozzánk a kertbe, tehát úgy unták meg ezeket a kis állatokat. Akkor határoztam el, hogy kialakítunk nekik egy kisebb nyúlketrecet, ahol őket is el tudjuk helyezni. Főként a gyerkőcöknél van nagy sikerük a törpenyulaknak. Különleges újdonságok A különleges lakók között felfedezhetünk törpe díszbaromfikat is, melyek közt újdonság a selyemtyúk. Mint Bence meséli, kék húsukkal, öt lábujjukkal bizony tényleg kitűnnek a többiek közül. A fehér pávák szintén újonnan érkezett lakók a Madárparkban. Fotó: Fehér Gábor / FMH – Sokan megkérdezik tőlem, a fehér páva vajon teljesen másik faj, mint a kék páva? Én erre mindig csak azt szoktam mondani, hogy egyáltalán nem. A fehér páva az indiai kék páva kitenyésztett színmutációja. Izgalmas újdonság még a Dél-Amerikából származó chilei fütyülőréce, melynek mai európai „leszármazottai” azonban valószínűleg már mindannyian fogságban születtek.

A Zámolyi Madárpark lakói közé tehát idén is újabb fajok érkeztek. A nyitva tartás azonban jelenleg nem túl gyakori: míg az állatkertté minősítés tart, addig havi egyszeri nyílt napot tartanak a látogatóknak – hogy pontosan mikor, arról közösségi oldalukon tájékoztatják az érdeklődőket.

