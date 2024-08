A Kárpát-medence szinte valamennyi országa képviseltette magát a csókakői fesztiválon. A hét meghívott egyesület és házigazdák a vár alatt töltötték az elmúlt hétvégét. Már pénteken érkeztek csoportok, így közösen vacsoráztak a csókakőiekkel a Kárpátaljáról érkező ungváriak, az Erdélyből hosszú utat vállaló marosszentannaiak, és a horvátországi Eszék táncosai. A vacsorát és a beköltözködést követően egy spontán táncház alakult ki, ami éjfélig nem hagyta nyugodni a nagy napra készülő lábakat.

Fotó: egyesület

A szombat délelőtt azzal telt, hogy megismerkedtek a fiatalok a településsel, és főleg a megye egyetlen fennmaradt középkori kővárával. Utóbbival kapcsolatban Vass Rezsőné Tucika adott egy részletes bemutatást, idegenvezetést a hófehér terméskőfalak között. Ugyanakkor Kindler József vezetésével Bokor Tamás és Burján Gyula íjászatra tanította az érdeklődő táncosokat, oktatással, és bemutatóval is.

Aztán eljött az ebéd, majd az átöltözés ideje. A negyven fokhoz közelítő hőségben felvették a táncoslányok az alsó szoknyák garmadáját éppúgy, mint a fiúk a fekete, sötét pantallót és a meleg posztómellényt, majd felsorakoztak a megnyitóhoz.

Fotó: egyesület

– A fesztivál programja mindig az öt éve felállított Kárpátok Őre szobornál kezdődik egy koszorúzással, mert ez a lehető legjobb jelképe a munkánknak. A megnyitón is és most is azt mondom, hogy a Kárpátok Őrei vigyázták a Kárpát-medence egységét. Most mi próbáljuk egységben és össze tartani az elcsatolt területen élő magyarok egységét, és éppen ettől szimbolikus jelentőségű, hogy a szobornál kezdődik a fesztivál – mondta Bognár Gábor, a Csókakői Barkócaberkenye Néptánccsoport elnöke.

A koszorúzást egy színes felvonulás követte a szobor és a vár alatti rendezvénytér között, majd a 8 alakulat közel kétszáz táncosa megmutatta, hogy mit tud, milyen táncokat ismer, és persze, hogy van-e olyan néptánc koreográfia a repertoárjukban, amely kifejezetten annak a tájegységnek a sajátja, ahonnan érkeztek.

Fotó: egyesület

Ezen a délutánon már a szombaton érkezők is felléptek, így láthatta a közönség a színpadon Bajmok, Szentpéter és Perbete alakulata mellett a Sárkeresztesi fiatalok egyre inkább feltörekvő csapatát és persze a házigazdákat is, akiknek számtalan csoportjából ezúttal a Hajtások, illetve az Ifjúsági csapat és a Szeniorok léptek fel. Végül, de nem utolsósorban Györköny sváb hagyományait őrző táncosait is meg kell említeni, akik nem csak fellépni érkeztek Csókakőre, hanem ápolni és még inkább szorosra húzni a barátságot a testvértelepülésükről, Marosszentannáról érkezőkkel.