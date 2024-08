– Vannak hozzáértő emberek, majd meg oldják…Térjünk vissza Önre. Móron 48 évet töltött el. Szép, vagy inkább rossz dolgok, amelyek jobban megmaradtak a lelkében?

– Inkább a jó dolgok vannak többségben. Az utóbbi évek kicsit nehezek voltak a betegutak intézése miatt. Növekedett az igénybevétel és az elvárás is. Csökkent az orvosi munka iránti tisztelet. Sajnos vannak olyan háziorvosi körzetek, ahol feszültség alakult ki az alapellátás és páciensek között. Szerencsére itt Móron nincs ilyen gond. A háziorvosok számának lassú, de folyamatos csökkenése számos vidéken ellátási gondokhoz vezetett. 48 évvel ezelőtt, amikor Mórra költöztem, a közelben, de talán a közeli megyékben sem volt üres körzeti orvosi állás. Ma, a megyei jogú városokban is, akár a tízet is megközelítő, tartósan üres praxis van. Budapesten sem különb a helyzet.

– Váltórendelésről mi a véleménye?

– Úgy látom, hogy ez egy rossz döntés volt. A váltórendelésen a 8 órakor kezdő délelőttös kollégának délben át kell adnia a rendelőt a délutános kollégának. Egy asztalon 2 körzet orvosi és számítógépes eszközei, nyomtató, laptop v. asztali gép, stb. foglalja a helyet, amit gyorsan el kell tüntetni, és átadni a helyet. Emellett a betegellátást is sürgősen be kell fejezni, ami feszültséget kelt mind a betegben, mind az egészségügyi személyzetben. Az adminisztratív munkára pedig végképp nincs lehetőség. Járványos helyzetről nem is beszélve.

– Evezzünk csendesebb vizekre. Úgy tudom, két felnőtt leánya van. Mivel foglalkoznak?

– Két felnőtt lányom van, a nagyobbik ügyvéd, a kisebbik környezetmérnöki diplomával is rendelkező közegészségügyi ellenőr.