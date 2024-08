Nem jött be a dolog?

– Egy évig ott voltam a Vaganova Balettakadémiában, és nagyon jól éreztem magam, annak ellenére, hogy nagyon kemény volt. Azért az oroszoknál más világ van. A mesterünk simán bejött egy ostorral, ököllel ütött minket, néha kék, lila, zöld foltosak voltunk. Kívülről rosszabbul hangzik, mint belülről. Furcsa ezt kimondani, de szerettem az egész procedúrát, hiszen azért mentem ki. Úgyhogy nagyon-nagyon kemény volt, vérverejtékes, de megérte. Eredetileg nem ennyi időre terveztem, de végül úgy alakult, hogy hazajöttem családi okok miatt. Utána ki is tört a háború, így jobb is, hogy hazajöttem.

A szükséges nyelvtudásod már megvolt?– Úgy mentem ki, hogy nem beszéltem semmit oroszul, de az év végére már elbeszélgettem a barátaimmal. A nyáron még utána fejlesztettem, mert akkor még terveztem, hogy visszamegyek, de végül úgy alakult, hogy nem. De igen, ott tanultam meg oroszul, a cirill betűket. Volt heti két vagy három oroszóránk, ahol a tanár nem beszélt angolul, hanem oroszul tanított oroszra. Sok mindenről fogalmam sem volt 13 évesen, hogy mit magyaráz, nem tudtam még úgy kilogikázni, úgyhogy nehéz volt.

Meg tudod fogalmazni, hogy mit adott neked a Vaganova? Mennyivel vagy most több?

– Megtanultam egy olyan valamit talán, amit ha most még nem is tudok alkalmazni, de tudom, hogy bennem van. Például egy olyan mozgásvilág, egy olyan különleges elegancia, amely nehezen tanítható. Szerintem ezt ott kaptam, a cári környezetben, ami szerintem nagyon fontos. Karakterileg például. Ami mondjuk a színpadon sokkal kifinomultabb, puhább, talán kicsit hasonlít egy hercegi formára. Ezen még nagyon sokat kell csiszolni és nagyon sokat kell dolgozni rajta, hiszen még csak most végeztem a táncművészetin is, de érzem, hogy mondjuk öt-tíz éven belül ebből lesz majd valami.

És ez nem létezik máshol, csak az oroszoknál?– Máshol is van, például Londonban a The Royal Ballet-ben is benne van ez a királyi vonal. Máshol is meg lehet egy-két helyen tanulni a világon. Lehet, hogy ez csak az én személyiségem, és az is lehet, hogy ez csak ott bontakozott ki, nem tudom pontosan, de onnan jött.