Kicsit valóban meseszerű Regőczi Bálint története. A kisfiút óvodás korában elvarázsolta a kovácsság, ami pedig szinte csak a népmesékből, vagy a hagyományőrző bemutatókból ismert a legifjabb nemzedék előtt. Egy vásáron látott „igazi” kovácsot dolgozni Bálint, erősíti meg édesapja, Regőczi Miklós a történetet. Aztán a mai kor gyermekeként a világhálón is egyre-másra ilyen filmeket, videókat nézett meg, s hamar megfogalmazódott benne: ő is kovácsolni akar! Azóta a zsebpénzéből, szülői segítséggel már vett magának üllőt, lábbal hajtós fújtatót, szerszámokat, kalapácsot, amit ő is elbírt, s berendeztek egy műhelyt a család surányi nyaralójában. Rövid film is készült róla ez egyik televízióban, itt látogatta meg őt Vitályos Eszter kormányszóvivő, mert már hírét vette a kovácsinasnak, pontosabban a „kiskovácsnak”. A szóvivő asszony is Duna-kanyari, surányi kötődéssel, ezért kereste fel Bálintot a saját kis birodalmában.

Fotó: A családtól

Rövid családtörténet ide kívánkozik, mert Székesfehérváron jól ismert név Regőcziéké. Idősb Regőczi Miklós és felesége, Sélley Zsuzsanna doktorált pedagógusokként vettek részt a város és a megye oktató munkájában évtizedeken át, sajnos, már elhunytak, fiuk, Regőczi Miklós kommunikációs szakemberként dolgozott a megyeszékhelyen. Az ő fiai, a 14 éves Ambrus és az esztendővel fiatalabb Bálint Budapesten élnek a családdal, az édesanya, Megyeri Sára sem „átlagos” dologban jár, vadontermő növényekből készít delikát termékeket Dzsindzsa néven. Surány a természetközeli időtöltésük színhelye, s a kis kovácsműhelyé. Békességes hely, mondják. Bálint a Kosztolányi Dezső Gimnázium angol-német tagozatos diákja, magas szinten ultizik és snapszerozik, ügyesen kézilabdázik, korcsolyázik, s mostanában a drónozással ismerkedik alaposabban. A szülők támogatják fiaikat, Bálint kovácsságát is pártolják. Édesapja szerint ez több, mint hobbi, kevesebb, mint szenvedély, hiszen annyi minden érdekli a fiút, aki korához képest igen kitartóan gyakorolja ezt az ősi mesterséget.

Fotó: A családtól

Magyarországon hivatalosan nincs már kovács-képzés, hagyományosan ez a patkolókovács szakmát jelenti. Lakatosnak tanulhat, aki akar, aztán mestereknél sajátítják el a lényegében díszműkovács fogásokat, mert például kerítésekre, látványos vastárgyakra van igény, illetve fegyverkovácsokat is számon tartanak. Bálint járt már az országosan ismert abai Zsinkó Istvánnál, a szentendrei Máté Sándornál, s bújja az internetet. A legegyszerűbb szögvasból is lehet alkotni, szép hajtűket vert Bálint is az alig becsült alapanyagból. Szöggel kezdte, MÉH-telepeken kutattak édesapjával a formálható vashulladék után, s persze lópatkót is készített vendégként egy kovácsműhelyben, nem otthon. A véletlenül talált vas is jó, állítja Bálint, aki szívesen beszél szenvedélyéről. A kedvenc a kés. Az olyan férfidolog, ha van saját késed, állítják édesapjával. De Bálintnak nemcsak a sajátja, hanem maga is készítette! Egy tízcentiméteres pengéjű kés háromórányi munkát igényel, s egyfolytában kell művelni. Már egyedül dolgozik a surányi műhelyben, korábban előfordult, hogy megégette magát, de ezen a fázison már túlvan az ügyességben. A legújabb kés-terve a karambit, egy rövid görbe kés, a végén lyukkal, amit pörgetni lehet. Csapágy külső keretéből alakítja ki, bőrszíj markolattal – ez hatórás kovácsolás során születik meg. Vásárokon biztosan találkoznak Regőczi Bálinttal, aki nem tudja még, mi lesz, ha nagy lesz. De kizárt, hogy a kovács mesterség csak úgy elmúljon az életéből.