Ki gondolta volna ezt még pár nappal ezelőtt, hogy a montenegrói pihentető nyaralás után minden a nyakunkba zúdul?! Az egyik autóban a generátor szabadonfutó, míg a másikban az akkumulátor mondta be az unalmast, ráadásul mindezt a fürdőszoba építés kellős közepén. „A baj nem jár egyedül!” – ezt is szokták volt mondani, de reméljük, mi ezzel letudtuk az összes rosszat az idei esztendőre! Igaz egyszerre jött minden, fájt is nekünk mindenhogyan, de sebaj, megoldódik ez is. Ahogy mifelénk mondják: „Valahogy mindig lesz, mert úgy még sosem volt, hogy valahogy ne lett volna.”

A kicsike nyikorgott, nem akart külföldre menni, otthon akart szabadságolni...

Fotó: Kecskés Zoltán