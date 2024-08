Csiszár István nyugalmazott tűzoltó alezredes 1929. augusztus 18-án született a Vas vármegyei Pápoc községben, családjában hatodik gyermekként. Édesapja és nagyapja is tűzoltók voltak, ezért őt is csábította ez a hivatás. Pista bácsi gyermekként szerzett tudomást egy tűzoltótoborzásról Móron, és a tanulás után első szolgálati helye Budapest V. kerületében volt, majd dolgozott Újpesten és Kaposváron is.

Majd megházasodott és Székesfehérvárra költözött, s 1975-ben került a Fejér Megyei Tűzoltó Parancsnokságra, ahol tűzmegelőzési csoportvezetői beosztást kapott. 1976-ban parancsnokhelyettes lett, majd 1984-ben nyugdíjba vonult. Rendkívül büszke a hivatására, kiállításokat rendezett, sőt, könyveket is írt a fehérvári tűzoltó laktanya történetéről, a Fejér megyei lánglovagokról, a Fejér Megyei Tűzoltó Szövetségről és a megyei tűzvédelemről.

Csiszár István számos díjjal, elismeréssel gazdagodott az évek során, és ma is szoros kapcsolatot ápol kollégáival, akiket nagyon tisztel. – Aki elmegy tűzoltónak, annak a vérében van, hogy segíteni akar másokon! – fogalmazott. Jelenleg nyugdíjas éveit tölti, idős feleségét ápolja, és sokat segít a fiának is. 95. születésnapja alkalmából Östör Annamária önkormányzati képviselő köszöntötte fel öreghegyi otthonában és nyújtotta át számára a miniszterelnöki gratuláló emléklapot, valamint Székesfehérvár városának ajándékait – adta hírül az ÖKK.