A Nagy Sándor-papagáj fűzöld színével és éles, rikoltozó hangjával feltűnő jelenség. Ezért is volt furcsa gazdáinak, amikor egy idő után nem hallották a hangját, ekkor minden követ megmozgattak, hogy megtalálják.

A pákozdi család egyik tagja a FEOL megkeresésére elárulta, különleges családtagjuk történetét:

– Nővérem férje az új Puskás Aréna építésén dolgozott, és akkor egyik napról a másikra a Nagy Sándor-papagáj odakerült hozzá. Egész munkaidő alatt vele volt, majd amikor elindult haza a fővárosból akkor a kocsiig követte és beszállt vele az autóba. Egész úton hazafelé a kormányon ülve utazott. Próbáltuk felvenni az állatkertekkel a kapcsolatot, hátha valahonnan hiányzik, de egyik helyről sem kaptunk olyan információt, hogy az övék lenne, így hát megtartottuk. Miután a nővéremék elköltöztek tőlünk Pákozdról, édesanyámnak adták a papagájt, ő gondozza már több éve – meséli Lóránt, majd az eltűnésével kapcsolatban megjegyzi, igen okos jószág és rájött, hogyan lehet kinyitni a kalitkát.

– Ilyenkor nyáron kiszoktuk tenni a kalitkájában az udvarra a friss levegőre és mivel tudniillik egész okos kis élőlény, rájött arra, hogy hogyan is lehet kinyitni a ketrecének ajtaját. Nem is kellett ennél több, megvárta amíg anyum hazaért és elrepült. Utána még egy pár napig a ház környékén járkált, hallottuk a hangját, majd eltűnt a környékről. Nem gondoltuk volna, hogy valaha is visszakerül hozzánk, de szerencsére valaki megtalálta és visszakerült hozzánk. Pákozdról egészen az Alba Ipari Zónáig repült és ott az egyik cég raktárosa fogta be. A papagáj azóta is boldog és vígan énekel sajátos hangján – tette hozzá.