Vasárnap egy igazán rendhagyó western workshop került megrendezésre Fridrich-Czinkóczi Katáéknál. A tanya háziasszonya pedig kitörő örömmel értékelte a Western napot, miközben a helyszínen elmesélte azt is, hogyan és miként jött ennek a különleges eseménynek az ötlete:

– A májusban szervezett lovasnapunkon nagy sikere volt Rencs Tibor barátunk és Hettie lova által tartott western bemutatónak. Másnap amikor leültünk átbeszélni a tapasztalatainkat, mindkettőnk fejében ott motoszkált, hogy jó lenne ezt még inkább közelebb vinnénk az emberekhez! Én is tudtam, hogy rengeteg információ és érdekesség maradt még rejtve a nézők előtt és Tibi is érezte, hogy maradt még mondanivalója. Így azonnal megegyeztünk: záros határidőn belül szervezünk egy délelőttöt, ami csak a western stílusé lesz – magyarázza Kata, majd a július 7-ét is záros határidőn belül kitűzték első western workshop-ot, amelyen 30 fő vett részt.

A bemutató nem csak látványos volt, hanem tanulságos is!

Fotó: Ma No Ka - Tanya

A bemutató nem csak látványos volt, hanem tanulságos is! Nagyon hamar feloldódott a kis csapat, és órákon keresztül folyt az eszmecsere: izgalmas történeteket, lókiképzéssel kapcsolatos tapasztalatokat osztottak meg egymással vendégeink. A tanya háziasszonya megjegyezte, nagyon hálás Rencs Tibornak és családjának, hogy a vasárnapi napot itt töltötték és persze minden vendégüknek, akik megtisztelték az eseményt, nem utolsó sorban pedig a barátoknak, szeretteinek mondott köszönetet, akik nélkül nem valósulhatott volna meg a program. Végül elárulta azt is, hogy a következő megmozdulásuk augusztus végén egy nyárzáró délután lesz, melyre már most izgatottan készülnek!