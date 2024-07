A tó vize meleg, a strandon langyos szellő jár azon a reggelen, amikor a 17 éves Fischl Annát meglátogatom a gárdonyi TóParty strandon. Nyugodt tekintetével pásztázza a vizet és a szárazföldet, mosolya megnyugtató. Épp olyan, ahogy egy vízimentőt az ember elképzel. Egyre ritkább foglalkozás ez manapság, tudom meg tőle, pedig a strandokon kötelező az alkalmazásuk. Anna még nagyon fiatal, de már tapasztalata is van ezen a téren. Erről, valamint sportmúltjáról és elképzelt jövőjéről mesél nekünk.

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

Tánc: a második család

Anna ugyanis 11 éve táncol - akrobatikus rock and roll műfajban versenyez, immáron hetedik éve a Főnix SE színeiben.

- Nagyon hamar befogadtak, és rövid időn belül a Főnix a második családom lett – meséli Anna, akinek tanév közben heti négy edzése van - versenyszezonban hétvégén is – s mindezek mellett rengeteg fellépésre jár. – Legnagyobb sikeremet tavaly Ljubljanában, a Világkupán értem el, a Sugar & Spice kis formációmmal, ahol 28 csapattal versenyeztünk, s így állhattunk a dobogó második fokára.

Az ezüstérem mellett Anna Világkupa bronzéremmel is büszkélkedhet: 2022-ben a Világbajnokságon is megmérettették magukat Prágában, ahol a Fireballs nevű nagyformációval a hatodik helyet szerezték meg. - Nagyon szeretek táncolni, sikereimet edzőmnek, Benedek Dórának köszönhetem, aki úgy gondolom, jó táncost faragott belőlem. Persze ez rengeteg munkával is járt, hiszen a siker nem jött könnyen! Emlékszem, mikor a Főnixhez kerültem, nem tudtam jól forogni, ezért Dóri hosszú időn keresztül csak forgatott az edzéseken. De csináltam, mert akartam! – mesél Anna kitartásról, kemény munkáról, amelyek az eredmények mögött sejthetők. A nyár Annának a munka mellett is a sportról szól: edzőtáborba készül. - Ilyenkor is fejlődünk, izmosodunk vagy épp új koreográfiát írunk. Egy biztos: remélhetőleg még magabiztosabbá válunk a következő versenyszezonra!

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

S mindeközben: munkahelyi gyakorlat és felkészülés a következő tanévre

És a szabadidő? – kérdezem Annától.

- Szabadidő az, amiből nagyon kevés van egész évben – vallja be. Anna ugyanis – egészségügyi tanulóként - most fejezte be a nyolc héten át tartó gyakorlatát a kórházban. Mindezek mellett heti két edzése van és dolgozik. A célja felé pedig töretlenül halad: a mentőtiszti pálya ugyanis az álma. Fejben már készül az egyetemre, a tóparton pedig igyekszik további gyakorlatot szerezni.