Fotó: FMH-archív

- Tavaly készült az a fejlesztési stratégia, melyet hét évente kell újragondolnunk. Ennek keretében készült idénre ez a térkép, melynek volt egy korábbi verziója is. Olyan látványosságokat, jellegzetességeket tettünk rá - a teljeség igénye nélkül -, amelyek bárki számára, szinte bármikor elérhetőek vagy ha az adott polgármester kérte, hogy felkerüljön rá – fogalmazott Titonelliné Nemzetes Gabriella. – Célunk, mindamellett, hogy segítsünk a látogatóknak megismerni a Velencei-tavat, hogy összehozzuk a településeket. Szeretnénk, hogy a térkép segítségével mindenki el tudjon igazodni a Velencei-tó térségének fő látványosságai, nevezetességei, kulturális értékei között, átláthatóvá váljanak a lehetőségek, érdekességek az ide látogató számára. Segítségével, bárki, aki leszáll a vasútállomáson vagy megáll bármelyik pihenőnél, láthatja, mi az, amit a tó körül érdemes megnézni.

Nem csak papíron

Számos helyszínen megtalálható lesz a térkép, de természetesen online, kinagyítható módon is elérhetővé tette oldalán a Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület a kinagyítható, letölthető digitális változatot – tette hozzá az egyesület munkatársa, ahogy azt is: ha valaki papír alapon találkozik vele, de nem akarja azt magával vinni, akkor a rajta található QR-kód segítségével is letöltheti magának a mobiltelefonjára. De itt is elérhető a térkép pdf formátumban.

További tervek

Az egyesület tervei között szerepel, hogy a későbbiekben további fejlesztésekkel, látványosságokkal frissítik a térképet. - Minden évben aktualizáljuk majd, de ebben a fejlesztési ciklusban kizárólag online verzióban. A papír alapú most kerül ki a helyszínekre, az nem változik.