Talán jól gyanítjuk, hogy olvasóink többségének nincs disznaja és nem is vadászik rendszeresen. Mégis a magát valamire tartó, kulturált ember képben van a közbeszéd főbb témáival, melyek közé az utóbbi időben beszivárgott a sertéspestis fogalma is. Csakhogy! Bár a nevük és a klinikai, kórbonctani tüneteik, valamint az ellenük való védekezés szinte ugyanaz, mégis két egészen eltérő kórlefolyású betegségről is beszélhetünk, mikor sertéspestist emlegetünk, nem találván jobb témát a szomszédasszonnyal való csevegéshez. Komolyra fordítva a szót, mindkét betegségre a házisertés és a vaddisznó fogékony, az embert egyik sem betegíti meg, akad azonban több különbség is a két betegség között. Avagy mi a különbség az afrikai sertéspestis (ASP) és a klasszikus sertéspestis (KSP) között?

A témában a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt (Nébih) kérdeztük meg, amelynek tájékoztatása szerint mindkettő vírusos betegség, a KSP-t egy szimplaszálú RNS vírus, az ASP-egy duplaszálú DNS vírus okozza.

Fertőzés és tünetek

Mindkét betegség a beteg állatok minden váladékával (bélsárral, vizelettel, nyállal, orrváladékkal, ondóval, hüvely-és méhváladékkal) közvetlen érintkezés útján terjed, de fertőzött állatok húsával, füstölt, fagyasztott, nem hőkezelt termékekkel is tovább vihetők akár nagy távolságokra is. Ugyan így veszélyforrás a fertőzött alom, az ASP esetében a frissen betakarított széna, szalma vagy szemestakarmány, de mindkét betegség ragályfogó tárgyakkal (gépjárművekkel, lábbelivel, ruházattal, használati tárgyakkal, például villa, lapát, vödör, állatorvosi műszerekkel) is terjeszthető.

Mindkét betegség esetén általában rövid, az ASP heveny formája esetében 3-4 napos, míg a KSP esetében leggyakrabban 3-7 napos lappangási idő után jelentkeznek a tünetek: hirtelen bágyadtság, étvágytalanság, magas láz, testnyílásokból vérszivárgás, imbolygó járás, a bőrön vörös, vérzéses foltok kialakulása, vére hányás, hasmenés. A vemhes állatok elvetélhetnek. Túlheveny (peracut) lefolyása esetén az állatok hirtelen, minden tünet nélkül elhullhatnak.