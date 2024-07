Tanfolyamokat és táborokat szervez az idei nyári szezonban is a Magyarországi Alkotóművészek Közép- és Nyugat-dunántúli Regionális Társasága.

Bútorfestő tanfolyamot rendeztek a dinnyési templomkertben. Az M-ART táborai ezután is folytatódnak

Forrás: M-ART

Tanfolyam a bútorok kedvelőinek

A csipkeverés után a bútorfestés rejtelmeibe nyerhettek betekintést az érdeklődők. A dinnyési templomkert árnyas fái alatt újulhattak meg a ládikák, bútorok, faképek. Számtalan csodálatos szín és forma helyet kapott az alkotásokon, melyek készültét Cz.Budai Katalin bútorfestő népi iparművész felügyelte. A Bakonynán élő alkotóművész a székesfehérváriak számára is ismerős lehet: kiállítása a székesfehérvári Gárdonyi Géza Művelődési Házban nyílt nemrég s még augusztus 2-ig megtekinthető.

Forrás: M-ART

Hímzés és gyöngyök egyszerre

Gonda Emma, a Magyarországi Alkotóművészek Közép- és Nyugat-dunántúli Regionális Társasága elnökségi tagja a feol.hu-nak elmondta: a bútorfestő tanfolyam után most hímző továbbképzést tartanak, mégpedig Szuperné Bohus Judit háromszoros Gránátalma Díjas hímző népi iparművész vezetésével. Ezzel párhuzamosan országos gyöngyös tábor is zajlik az M-ART dinnyési székhelyén, melyen Nagy Gyöngyi népi ékszerkészítő népi iparművész vezeti be az alkotás rejtelmeibe az érdeklődőket.

Forrás: M-ART

Remek szombati program

Most szombaton pedig nem csak a művészeket, de a kikapcsolódásra vágyó családokat is várják: Művészkóstolót tartanak remek programokkal.