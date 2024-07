Az egészséges, tudatos táplálkozás egész évben fontos, nyáron azonban van egy-két dolog, amelyre érdemes jobban odafigyelni a táplálkozás terén. Nem mindegy ugyanis, hogy mit és mennyit eszünk, iszunk. Vannak olyan étkezési szokások, amelyekről azt gondoljuk, egészséges, valójában azonban többet ártunk vele, mint használunk. Supliczné Tóth Mária táplálkozástudományi szakember mondja el nekünk, mire érdemes odafigyelni a nyári egészséges táplálkozást illetően.

Igyunk elegendő folyadékot!

A nyári időszakban, különösen a nagy melegben fokozottan kell figyelni a folyadékfogyasztásra. Ilyenkor a folyadékvesztés jóval több az átlagnál, hiszen erősebben izzadunk. A megfelelő mennyiségű folyadék mindenkinél mást jelent, hogy kinek mennyi folyadékra van szüksége, függ az izomzat mennyiségétől és a testtömegtől is, valamint attól is, hogy az illető sportol-e vagy sem. A normál folyadékfogyasztásunknál legalább húsz-harminc százalékkal többet kell inni nyáron. Nagyon fontos az elektrolit-háztatás fenntartása, mert izzadáskor nagyon sok só elveszik, ilyenkor tapasztalhatunk izomgörcsöket is. Az elektrolitot lehet pótolni természetes formában is, például tengervízből készült cseppekkel, koncentrátumokkal. Ha valaki nyaranként izomgörcsöket tapasztal, akkor érdemes az elektrolitpótlásra odafigyelnie. A boltok polcain több, különféle izotóniás sportitalt is találunk, némelyik bámulatos színekben pompázik, ezek fogyasztását azonban ne, javasolja a szakember, hiszen tele vannak mesterséges színezékekkel, amelyek káros hatási jól ismertek.

Nyáron nem kell azon törnünk a fejünket, hogy milyen gyümölcsöt, zöldséget fogyasszunk, hiszen számtalan féle, fajta kínálkozik a tányérunkra. Érdemes ilyenkor levest enni, egy jó zöldségleves, gyümölcsleves nagyon frissítő hatású, egészséges, és természetes alapanyagokat tartalmaz (természetesen nem a zacskós levesekre kell gondolni, azokat egyáltalán ne fogyasszuk) – tanácsolja a szakember.

Édes csábítás

– Tartózkodjunk az édességektől, cukroktól, mert azok megtartják a vizet! Ezért van az, hogy nyáron azt ember azt tapasztalhatja, hogy olyan, akár egy lufi, dagadnak a kezei, lábai: a cukorra nagyon érzékeny a szervezet. Ha több cukrot fogyasztunk, akkor sajnos ez történik. A gyümölcsök éppen elegendő (gyümölcs)cukrot tartalmaznak, ezért nincs szükségünk arra, hogy édességek formájában még további (hozzáadott)cukor mennyiséget vigyünk be a szervezetünkbe. Nyáron mindenkit csábít a fagylalt, s nem azt mondom, hogy ne együnk fagyit, hiszen ilyenkor nagy a csábítás: szabadságon vagyunk, pihenünk, lazítunk és megérdemeljük a kényeztetést, de tartsunk mértéket. Sőt, egyre több fagyizó kínál cukormentes fagylaltokat, ezek legalább olyan finomak, mint a cukorral készült társaik. A gyerekeknél különösen oda kell figyelni a cukorfogyasztásra, mert nagyon sok energiát nyernek belőle és valóban felpörgeti őket – mondja Supliczné Tóth Mária, aki felhívja a figyelmet arra is, hogy a strandon sem árt résen lenni. Sült hal, lángos, hamburger: ezeknek az ételeknek mindnek meg van a maga egészségkárosító hatása. Főleg akkor, ha fáradt olajban készülnek el. Ha a hal- vagy lángossütőnél sorban állva érezzük az égett olaj szagát, akkor inkább keressünk másik, jobb minőségű ételt kínáló helyet! Az égett, fáradt olajban készült ételekben rákkeltő anyagok vannak, melyek a sütés során keletkeznek!