Az elmúlt időszak 40 Celsius fokos forrósága után a 30 fokos hőmérséklet már igazán kellemesnek tűnhetett a rendőrök számára is a gárdonyi strandon. Július 24-én azonban nem kikapcsolódni mentek a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának munkatársai a Velencei-tóra: elsősorban a strandlopások megelőzésére próbálták felhívni a figyelmet, merthogy még manapság is sokan hiszik azt, hogy a törölközővel leterített pénztárca és telefon megvéd mindenkit a tolvajoktól. Hát sajnos nem, ma sem, derült ki, amikor Vörös Ferencné rendőr alezredessel, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának vezetőjével beszélgettünk. A tapasztalt rendőr azt is elárulta, hogy amikor nyaral az ember, előszeretettel feledkezik meg olyan biztonsági intézkedésekről, amelyekről a hétköznapokon talán sosem: bent hagyja az indítókulcsot az autóban, kiteszi egész éjszakára az értékeit a kertbe, nyitva hagyja a ház ajtajait - íme néhány példa arra, ami miatt a nyaralások rossz véget érhetnek.



A törölköző nem értékmegőrző



A rendőrök a strandra vittek magukkal törölközőt is, de azt is demonstrációs célzattal: rá van ugyanis írva, hogy "nem értékmegőrző".

- Sajnos még mindig sokan azt gondolják, hogy ha törölközővel letakarják az értékeiket, akkor az megvédi őket az alkalmi tolvajoktól. Azt hiszik, hogy amíg bemennek fürödni, azért közben fél szemmel még tudják figyelni a dolgaikat. Ám a tapasztalatunk szerint ez még eddig soha nem vált be... Azt is felesleges remélni, hogy esetleg a szomszéd majd figyel rá. Még az sem kizárt, hogy pont ez a szomszéd fogja eltulajdonítani a letakart értékeket. Tehát mi azt javasoljuk mindig, hogy lehetőség szerint nagy értékeket ne vigyen senki a strandra! De ha mégis erre kényszerülnek, akkor használják a strandoknál megtalálható értékmegőrzőket, széfeket.

Fotó: Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Érték az autóban



A Bűnmegelőzési Osztály vezetője azt is javasolja, hogy aki gépjárművel érkezik a strandra, az utastérben ne hagyjon értéket.

- Ez felkeltheti a tolvajok figyelmét, s nagyon sok esetben a rongálási kár nagyobb, mint maga az eltulajdonított érték - mesél a tapasztalatokról a szakember.