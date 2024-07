Csak abból választhat a vásárló, ami éppen "akad", de mindig van miből

Nem mestere, csak "művelője"

Szerencsésnek mondhatja magát azért is, mert a kudarcélmények elkerülték. Egyetlen esetet kivéve. – A faluból hoztak hozzám egy fodrászollót, hogy élezzem meg. Régi, patinás darabról volt szó, amit nagy becsben tartott a tulajdonosa, aki kizárólag bajuszvágásra használta. Ám az asszony egyszer, titokban persze, farmert vágott vele. Szaladt is hozzám utána kétsgébeesve, hogy kiment az éle, kért, hogy élezzem meg, különben neki vége! Sosem köszörültem még ollót azelőtt, gondoltam, mielőtt nekifogok, felhívok egy tapasztalt mestert, hogy megkérdezzem, mire kell odafigyelnem? Pista bácsi el is látott jótanácsokkal, ám többszöri köszörülés és kalapálás ellenére az olló az utolsó fél centiméteren csak nem akart vágni. Több mint 3 óráig küzdöttem vele. Akkor megint felhívtam Pista bácsit, aki csak annyit mondott: azt a fél centit köszörüld le nyugodtan! – mesélte nevetve.

A beszélgetés folyamán Tamás többször is hangsúlyozta: ő nem mester! A késeket – kevés kivételtől eltekintve – nem maga készíti az első lépéstől az utolsóig, bizonyos munkafolyamatokra megvannak a bejáratott cégei, a tervezésre az embere. A penge csiszolását, polírozását, fényezését és élezését, illetve a markolat készítését viszont mindig ő csinálja. Egyes lépésekben a gyerekei és a felesége is részt vesznek. A zámolyi önkormányzattól engedélyt kapott arra, hogy a késeken használja a település címerét, ami fölött a saját neve is olvasható. Ezt a bélyeget rendszerint legidősebb fia nyomja a pengékbe, a felesége pedig az utómunkákat végzi. A műhelytakarításba is mindenki bekapcsolódik.

Ahogy a kedve tartja

Béres Tamás kései egyediek, nem célja követni az aktuális trendeket. - Talán meglepő, de általában véve a késeket nem szeretem! Készíteni őket, azt igen!

De számomra ez tényleg csak hobbi. Olyannyira, hogy megrendelésre sem dolgozom. Mindig olyan kést készítek, amihez aznap kedvem van és éppen azért élvezem a tevékenységet, mert nem kell senkihez sem alkalmazkodnom.

Azt szoktam mondani: van egy főállásom, ahol megmondják, mikor, mit csináljak! Szabadidőmben szeretnék a magam ura lenni, nem azon stresszelni, hogy egy megrendelés elkészül-e időre, vagy hogy tetszeni fog-e a megrendelőnek? Úgy gondolom, megengedhetem magamnak ezt a fajta szabadságot, hiszen nem ebből élek – árulta el Tamás.